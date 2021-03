Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald sucht ab Mai einen neuen Direktor. Denn dann geht Gründungsdirektor Uwe Schröder in Rente. Den aktuellen Stand erfahren Sie hier.

Kein neuer Direktor für Pommersches Landesmuseum in Sicht

