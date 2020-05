Keine Ausnahme bei Corona-Hilfen: Greifswald muss Nachtragshaushalt erstellen 

Greifswald

Die Hansestadt Greifswald muss für ein kommunales Corona-Soforthilfeprogramm einen Nachtragshaushalt erstellen. Das Innenministerium erteilte der Stadt für eine Ausnahmegenehmigung eine Absage. Eine Rechtsgrundlage, die es ermöglichen würde, eine Ausnahme von dem Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung zuzulassen, sei nach dem geltenden Recht nicht ersichtlich, so das Ministerium. Bei Unterstützungsleistungen an private Unternehmen handele es sich um freiwillige Leistungen, deren Vereinbarkeit mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune „nur in der Gesamtschau auf sämtliche Haushaltsansätze“ sachgerecht bewertet werden könne. In diese Bewertung müssten auch die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die kommunalen Haushalte und zukünftig zurückgehende Steuererträge mit einbezogen werden.

Die Bürgerschaft hatte im April ein Corona-Hilfsprogramm für einheimische Unternehmen in Höhe von mindestens einer Million Euro beschlossen. Der aufwändige Erstellung eines Nachtragshaushaltes wollte die Stadt mit einer Ausnahmegenehmigung umgehen. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte dies mit der robusten Haushaltslage der Hansestadt begründet. Die Bürgerschaft will Anfang Juli über den Nachtragshaushalt entscheiden.

Von MR