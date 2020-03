Keine GEZ am Zweitwohnsitz – das hat ein Greifswalder Gericht erstmals entschieden

Greifswald

Personen, die mit Nebenwohnsitz in Greifswald gemeldet sind, sind unter bestimmten Bedingungen von der Zahlung der Rundfunkgebühren befreit. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht in Greifswald entschieden. Geklagt hatte eine Studentin, die seit Beginn ihres Studiums im Oktober 2018 in der Hansestadt mit Nebenwohnsitz gemeldet ist, ihren Hauptwohnsitz aber noch im Haus ihrer Eltern in Mönkebude hat.

„Die Heranziehung von Rundfunkgebühren war rechtswidrig“, fasst Richter Arne Tank den Fall zusammen. „Bislang haben die Landesrundfunkanstalten im Bundesgebiet für Nebenwohnungen noch nie eine Befreiung erteilt“, sagte er. „Dieses war das erste Urteil in Greifswald, was diese Praxis für falsch und am Bundesverfassungsgericht vorbei erklärt hat.“

Insofern habe diese Entscheidung eine große Bedeutung. Mit der Entscheidung prägt das Verwaltungsgericht seine Rechtsprechung, es wird in seinem Einzugsbereich Vorpommern künftig entsprechend des heutigen Urteils entscheiden, wie Richterin Petra Thews erläuterte.

Rundfunkbeiträge am Hauptwohnsitz reicht aus

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juli 2018, in dem festgelegt wurde, dass die Zweitwohnsitzinhaber auf Antrag von den Rundfunkbeiträgen zu befreien seien. „Ich zahle die Rundfunkbeiträge am Hauptwohnsitz in Mönkebude“, sagte die Studentin Laura S. während der Verhandlung. „Und sehe nicht ein, hier noch mal zu zahlen.“

Sie hatte einen Antrag auf Befreiung gestellt, der vom NDR jedoch abgelehnt wurde. Hier wird die Situation anders bewertet. Sinn der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes sei es sicherzustellen, dass keine Person doppelt zahle, sagte Justiziar Siekmann. „Aber das ist hier einfach nicht so. Die Klägerin zahlt in diesem Fall ja nicht doppelt.“ Das Konto für die Rundfunkgebühren laufe schließlich nicht auf sie.

Trotzdem gab das Gericht der Studentin recht. Mehrere Punkte seien prinzipiell für eine Befreiung notwendig. „Voraussetzung ist zunächst, dass die Klägerin einen Antrag auf Befreiung gestellt hat“, so Richter Tank. „Dann muss sichergestellt sein, dass sie Inhaberin der Wohnung in Mönkebude ist und dass für diese Wohnung die Rundfunk-Beitragspflicht erfüllt wird.“ Da all diese Forderungen erfüllt seien, sei sie von den Rundfunkbeiträgen zu befreien. Als Inhaberin der Wohnung in Mönkebude gilt sie aufgrund ihres dort gemeldeten Hauptwohnsitzes. Wer von den Inhabern nun die Rundfunkgebühr zahle, sei nicht festgelegt.

Im Juni soll neues Gesetz in Kraft treten

Der Justiziar vom NDR kündigte an, Rechtsmittel gegen diese Entscheidung einzulegen. In diesem Fall müsste das Oberverwaltungsgericht entscheiden. Wer sich jetzt allerdings auf eine längerfristige Entlastung freut, sollte wissen, dass ein neues Rundfunkbeitragsgesetz im Juni geplant ist. „Es ist durchaus möglich, dass dadurch schärfere Regelungen gelten“, so Tank. „Diese werden dann zu einer Neubeurteilung führen.“

Wer sich also jetzt entscheidet zu klagen, muss einen Antrag auf Befreiung des Rundfunkbeitrags stellen und beweisen, dass am Hauptwohnsitz Rundfunkgebühren gezahlt werden. Eine Befreiung gilt dann allerdings nur bis zum Inkrafttreten es neuen Gesetzes. Inwieweit Zahlungen rückwirkend geltend gemacht werden können, hatte das Gericht am Dienstag nicht zu entscheiden.

