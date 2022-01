Greifswald

Die Nachricht am Dienstagabend war ein Schock für Sandra Peters: Wegen eines Coronafalls in der Klasse ihrer siebenjährigen Tochter darf diese bis kommenden Montag nur bis 12 Uhr in die Schule gehen. Eine Betreuung im Hort kann nicht abgesichert werden. Grund sind die strengen Hygieneauflagen, die gelten, damit sich möglichst keine weiteren Schüler mit Covid 19 anstecken.

Ohne Hort kann Mutter nicht zur Arbeit

Sandra Peters ist froh, dass ihre Tochter überhaupt zur Schule darf und weiter Unterricht angeboten wird. Sie hat bereits zwei Quarantänen mit ihrer Tochter durchgemacht und weiß, wie anstrengend es ist, wenn Kinder die Wohnung gar nicht verlassen dürfen. Doch wegen der eingeschränkten Betreuungszeit von 7.45 Uhr bis 12 Uhr weiß die Mutter nicht, wie sie ihrem Job nachgehen soll. Sandra Peters arbeitet als Stationshilfe in der Odebrecht-Stiftung. Diese Woche hat sie Frühschicht.

Mutter bittet um Hilfe für Familien

„Ich fühle mich total alleingelassen. Es gibt keinerlei Unterstützung für uns Familien in solchen Fällen“, beklagt die Mutter. Sie ist alleinerziehend, der Vater muss selbst arbeiten und kann tagsüber nicht einspringen, ebenso wenig die Eltern von Sandra Peters, die auch berufstätig sind. „Es müsste doch eine Lösung geben, damit die Kinder trotzdem am Nachmittag betreut werden können“, sagt Peters.

Strenge Regeln für Schulquarantäne

Problem ist, dass für die sogenannte Schul- oder Klassenquarantäne strenge Regeln gelten. Die Kinder müssen das Gebäude durch einen separaten Eingang betreten, dürfen die restlichen Kinder des Hortes nicht auf den Fluren, auf dem Hof oder der Toilette treffen. Der Hortträger muss gewährleisten, dass ein Erzieher oder eine Erzieherin bereitsteht, um ausschließlich die in Absonderung befindliche Gruppe in einem separaten Raum zu betreuen.

Zu wenig Räume und zu wenig Personal

Diese Auflagen kann der Hort der Erich-Weinert-Grundschule in Trägerschaft des Instituts Lernen und Leben nicht erfüllen. „Die Hortkinder sind in der Schule in 14 unterschiedlichen Klassen aktiv. Um den Quarantäneanforderungen gerecht zu werden, dürften keine Kontakte außerhalb der betroffene Klasse stattfinden. Eine so starke Trennung lässt neben den Räumlichkeiten auch der Personalschlüssel nicht annähernd zu“, erklärt Judith Holtz-Schackow, Bereichsleiterin Kitas und Horte beim Institut Lernen und Leben. Sie weist darauf hin, dass der Hort in seiner räumlichen Struktur speziell auf das offene Konzept ausgelegt ist, was eine Klassenquarantäne unmöglich macht. Weiteres Problem sei, dass es in der Schule eine „Häufung von einzelnen, anscheinend unabhängig voneinander aufgetretenen Coronafällen in verschiedenen Klassen“ gebe, so Holtz-Schackow. Die Trennung der Gruppen müsste demnach gleich für mehrere Klassen erfolgen.

Notlösung privat organisiert

Sandra Peters hat nun selbst eine Lösung gefunden. „Mein 16-jähriger Sohn bringt meine Tochter morgens zur Schule, meine Schwester holt sie mittags ab“, erklärt Peters. Das ließ sich zum Glück kurzfristig organisieren, weil die Schwester von Sandra Peters momentan in Elternzeit ist. Wäre die Familie nicht eingesprungen, Sandra Peters wäre nichts anderes übriggeblieben, als sich krankschreiben zu lassen.

