Behrenhoff

Das Osterfeuer und der Park- und Friedhofstag mussten coronabedingt ausfallen, an die Himmelfahrtsfeier im Park mag man gar nicht mehr recht glauben und ob das Parkfest stattfindet, steht in den Sternen. Wie es im Partydorf weitergeht, darüber sprach OZ mit Bürgermeister Karsten Birnbaum (Wählergemeinschaft).

Rechnen Sie damit, dass das Parkfest im Sommer stattfinden kann?

Anzeige

Ich lasse mich gern überraschen, denke aber, dass wir noch eine längere Durststrecke vor uns haben. Wir haben gerade über das Programm mit unserem Verantstaltungspartner Ole Kießlich gesprochen, und wollen die weiteren Lockerungsschritte der Landesregierung erstmal abwarten.

Weitere OZ+ Artikel

Das Münchner Oktoberfest fällt aus, das Behrenhoffer auch?

Das hoffe ich nicht. Das Oktoberfest soll 2020 wie der Weihnachtsmarkt erstmals in der Scheune des Forstbetriebs Heydenholz stattfinden. Die Gemeinde hat 2019 einen Vertrag mit dieser Firma für drei Veranstaltungen pro Jahr abgeschlossen. Heydenholz-Geschäftsführer Stephanus Timm unterstützt wo er kann, und das nicht nur wenn es um die Feiern geht.

Das Bärentor Quelle: eob

Das Bärentor soll saniert werden. Wann geht es endlich los?

Aktuell befinden wir uns in den Ausschreibungen, sodass man mit einem baldigen Baustart rechnen kann. Fördermittel für die Restaurierung sind bereits genehmigt.

Der denkmalgeschützte Park ist ein Wahrzeichen Behrenhoffs, aber zunehmend fallen alte Bäume um. Wie geht es weiter?

Ja, gerade erst ist eine stattliche Eiche dem Wind zum Opfer gefallen. Sie wies äußerlich keine erkennbaren Schäden auf. Der Stamm war aber bis auf wenige Zentimeter Umwandung völlig hohl. Offenbar sind viele der imposanten Bäume des Parks am Ende ihrer Lebenszeit angekommen. Mit unserem Baumgutachter Gernot Hübner und Stephanus Timm wollen wir einen Pflegeplan, inklusive Nachpflanzungen, erarbeiten. Grundlage soll eine vorliegende Studie für eine studentische Qualifizierungsarbeit sein.

Der Lennépark zieht viele Besucher an Quelle: eob

Was passiert sonst noch im Park?

Geplant ist, die Ruinen des 1945 abgebrannten Schlosses freizulegen. Vorstellbar wäre, danach Infotafeln mit Erläuterungenzum Gebäude aufzustellen, um diesen Teil des Parkes ansehnlicher zu gestalten. Den alten Sportplatz im Park haben wir bereits bis auf Reste zurückgebaut. Die Lichtmasten werden demnächst beseitigt.

Dafür hat der „richtige“ Sportplatz jetzt eine Flutlichtanlage.

Ja, lange wurde darüber gesprochen, aber leider nichts getan, obwohl ein Teil des Materials bereits da war. Gefragt war jetzt der persönliche Einsatz derer, die die Anlage nutzen wollen. Eine Terminsetzung zur Abschaltung der alten Anlage brachte den Stein ins Rollen. Ab da lief die Installation der neuen Technik in Zusammenarbeit von Sportverein und Gemeinde wie am Schnürchen. Da wir fast alles mit Eigenleistungen erledigen konnten, sind wir mit weniger als 1.000 Euro ausgekommen.

Haben Sie einen Plan dafür, was aus dem Gebäude wird, wenn die Förderschule von Behrenhoff nach Loitz zieht?

Zunächst bleibt die Schule auf jeden Fall bis 2022 hier. Das ist ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Was nach einem Auszug aus dem Gebäude werden könnte, dazu gibt es noch keinen konkreten Plan.

Dank mehr Zuweisungen in sechsstelliger Höhe vom Land kann Behrenhoff sicher einiges investieren?

Der schon genehmigte Haushalt 2020 enthält Geld für die Planung zum Ausbau des Camminer Wegs in Müssow, der 2021 erfolgen soll. Angesichts zu erwartender Steuereinbrüche in Folge der Coronakrise ist Sparsamkeit geboten.

Mit den Straßenerneuerungen entstehen neue Bauplätze?

Ja,insgesamt sind aktuell fünf Grundstücke, die die Gemeinde an Eigenheimbauer verkaufen will.

Müsste nicht in Behrenhoff wie in vielen Gemeinden des Amtes in Löschwasser investiert werden?

Zunächst warten wir das Ergebnis der laufenden Brandschutzbedarfsplanung ab. Aber es stimmt, der Wasserstand der beiden Behrenhoffer Seen ist bereits jetzt wie schon 2019 besorgniserregend niedrig. Eine Option wäre es, wie in Stresow erfolgreich praktiziert, die Seen großflächig auszubaggern und zu renaturieren, eine andere Zisternen zu verbauen oder weitere Löschwasserbrunnen.

Sie sind selbst aktiver Feuerwehrmann, die Behrenhoffer Wehr hat sich zuletzt sehr gut entwickelt, sie hat 20 Aktive. Auch am Tag kann die Wehr mit der nötigen Stärke schnell ausrücken. Sie waren ja selbst mit anderen 2016 nach internen Querelen ausgetreten. Wie kam es zur Wende?

Fast genau vor einem Jahr gab es eine Krisenberatung der seinerzeit noch sechs Aktiven. Ich habe einfach dazu gesetzt, obwohl das nicht gewollt war. Nach der Sitzung begann die bis heute andauernde gute Entwicklung. Thomas Ilgenstein wurde im Frühjahr als kommisarischer Wehrleiter eingesetzt und auf der Jahreshauptversammlung bestätigt. Ausgetretene Kameradenen wurden wieder Mitglieder der Behrenhoffer Wehr. Wir sind jetzt ein echt cooler und kameradschaftlicher Haufen und werden wahrgenommen im Ort. So wachsen wir langsam und stetig.

Ist überhaupt noch Platz für neue Mitglieder?

Wir haben noch Spinte frei und freuen uns über jeden Interessenten. Viele schrecken vor der Feuerwehr zurück. Da heißt es Lehrgänge besuchen, die meistens am Wochenende stattfinden, also viel Freizeit kosten. Wir haben hier in Behrenhoff die Möglichkeit direkt am Standort und abgestimmt auf die Teilnehmer, die Grundausbildung zu ermöglichen.

Behrenhoff hat ja seit 2015 ein schönes neues Feuerwehrhaus.

Ja, aber Baumängel bereiten uns, besonders an der Fassade Sorgen, und die Gewährleistungsfrist für die bauausführende Firma läuft Ende 2020 ab. Der von uns beauftragte Gutachter rührt sich seit Monaten nicht, reagiert nicht mal auf Einschreiben. Wir haben nun eine Frist bis 27. April gesetzt, nach deren Ablauf gekündigt und ein anderer Gutachter beauftragt wird.

Reichen die Fahrzeuge für eine größer werdende Feuerwehr?

Tja, so langsam wird eng. Unser Mannschaftstransportfahrzeug wird nächstes Jahr 30 und hat unzwischen diverse Mängel. Nur neun Kameraden haben derzeit im Einsatzfall Platz. Damit alle Nachrücker mitkommen können, hat die Gemeindevertretung Eigenmittel für ein neues Fahrzeug für 42.000 Euro bewilligt. Dank der persönlichen Unterstützung des Landtagsabgeordneten Matthias Manthei hat uns das Land eine Förderung in Aussicht gestellt. Zeitgleich läuft ein Förderantrag zur Beschaffung einer Tragkraftspritze und Schutzkleidung für 30 000 Euro.

Lesen Sie mehr:

Riesenwindräder in Vorpommern geplant

Ehrennadel für Arzt aus Behrenhoff bei Greifswald

Von Eckhard Oberdörfer