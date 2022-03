Keine Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen? Lubminer Bürgermeister entschuldigt sich für Anweisung

Lubmin

Nach massiver Kritik an einem Vermittlungsverbot von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge im Seebad Lubmin hat Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) Fehler eingeräumt und die umstrittene Dienstanweisung am Mittwoch zurückgezogen. „Ich entschuldige mich ausdrücklich für die entstandenen Irritationen“, sagte Vogt. „Meine Sicherheitsbedenken sollen nicht auf dem Rücken der schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine ausgetragen werden.“ Vogt hatte am vergangenen Freitag die Kurverwaltung angewiesen, keine Unterkünfte für Flüchtlinge in dem Seebad zu vermitteln oder zur Verfügung zu stellen, was am Dienstag bekannt wurde und für Irritationen sorgte.

„Wir wollen den Menschen in ihrer Not helfen“

Er begründete das Verbot mit der angeblich erhöhten Bedrohungslage für das Industriegebiet mit den beiden Nord-Stream-Leitungen und dem Atom-Zwischenlager. Im Gegensatz zu Vogt sieht das Landesinnenministerium jedoch keine akute Bedrohungslage. Innenminister Christian Pegel appellierte zudem an die Lubminer, den Flüchtlingen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen. Auch Anwohner waren irritiert über den scharfen Ton in der Dienstanweisung und warfen Vogt „Panikmache“ vor.

Der Gemeindechef stellte nun klar: „Wir wollen den Menschen in ihrer Not helfen. Die umstrittene Dienstanweisung gibt es nicht mehr.“ Er erläuterte, dass die Gemeinde bislang keine eigenen Erfahrungen in der Unterbringung von Menschen aus Krisenregionen gemacht habe.

Mehr Unterstützung von Land und Bund gewünscht

Dennoch wünscht sich Vogt mehr Unterstützung von Land- und Bundespolitik im Hinblick auf das Industriegebiet. Viele Anstrengungen des letzten Jahrzehntes zur Entwicklung dieses Areals drohten jetzt „den Bach runtergehen“, so Vogt. Die Bundesregierung hatte den Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 gestoppt. Das Projekt steht vor dem Aus. Inzwischen drohte Russland auch mit einem Lieferstopp von Gas über die Nord Stream 1. Mit einem Lieferstopp würden der Gemeinde jährlich rund zwei Millionen Euro an Gewerbesteuern entgehen. Vogt hatte deshalb die Gemeindevertreter bereits auf einen strikten Sparkurs eingeschworen.

Die Polizei hatte mit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine die Präsenz und Streifentätigkeit in dem Industriegebiet mit der Vielzahl an kritischer Infrastruktur erhöht.

Von Martina Rathke