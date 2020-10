Löcknitz

Die zweite umfangreiche Testreihe von rund 500 Personen am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz ist am Sonntag abgeschlossen worden, ohne dass bei der Auswertung im Labor neue positive Befunde auftraten. „Somit bleibt es dabei, dass zwei Lehrkräfte und fünf Schüler der Schule sich mit dem Corona-Virus infiziert haben“, so Landkreissprecher Achim Froitzheim.

Wie bereits vom Landkreis angekündigt, bleibt das Gymnasium in Löcknitz vorsichtshalber in dieser Woche geschlossen.

Von OZ