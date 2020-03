Keine zeitnahe Sanierung der Kreisstraße zur Insel Riems

Riems

Die marode Kreisstraße von der B105 in Richtung Insel Riems wird nach jetzigem Stand frühestens 2022/23 saniert. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Landrat Michael Sack an den Präsidenten des Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Prof. Thomas Mettenleiter, adressierte. Damit haben sich die Hoffnungen der Sozialdemokraten im Kreis vorerst zerschlagen.

Die SPD-Kreistagsfraktion hatte mit einer breit angelegten Unterschriftenaktion und einem Beschlussantrag für die Sitzung am Montag versucht, eine zeitnahe Lösung für den sanierungsbedürftigen Verkehrsweg zu erzielen. Die Genossen argumentierten damit, dass die Straße ein schlechtes Aushängeschild für das renommierte Forschungsinstitut sei. Sowohl die Beschäftigten als auch Mitarbeiter anderer Firmen und Einwohner von Gristow und Riemserort – insgesamt um die 1300 Menschen – würden von einer Instandsetzung profitieren. Der SPD-Antrag indes fand keine Mehrheit. Denn mehrere Abgeordnete machten auf die erst im November 2019 mit dem Haushaltsplan 2020/21 verabschiedete Prioritätenliste aufmerksam, die nicht diese Kreisstraße VG 1 enthält. „Was Sie hier heute mit dem Antrag vorlegen, ist daher dreist“, wetterte Waldemar Okon (Grüne) in Richtung SPD.

Auch Linken-Fraktionschef Michael Harcks sparte nicht mit Kritik. „Über ein Drittel unserer Kreisstraßen weisen einen schlechten Zustand auf“, sagte er. Das seien 300 Kilometer, „wobei es noch schlimmere Abschnitte gibt als diesen“, sagte er. Doch die Prioritätenliste erneut anzufassen, sei der falsche Weg. Stattdessen solle die Kreisverwaltung diese erst einmal abarbeiten. Ähnlich reagierte die CDU.

Der für die Straßen zuständige Dezernent Jörg Hasselmann ( CDU) indes erklärte, dass die Verwaltung bereits einen Schritt weiter sei als die SPD. Die hatte gefordert, der Landrat möge sich mit dem Land wegen möglicher Fördermittel in Verbindung setzen. Das sei bereits geschehen, so Hasselmann. Im Frühjahr werde eine Vorentscheidung zur Förderfähigkeit erwartet. Mit einer Realisierung sei dennoch nicht vor 2022/23 zu rechnen, denn auch die notwendigen Untersuchungen, die Planung und Genehmigungen nähmen Zeit in Anspruch.

Von Petra Hase