Kemnitz

Das Ausstiegsdatum steht für den selbstständigen Kfz-Meister Jörg Möller fest. Am 31. Dezember 2021 wird er das Rolltor seiner Autowerkstatt in Kemnitz bei Greifswald nach 29 Jahren schließen und in Rente gehen. Gerne würde er seine Werkstatt an einen Nachfolger übergeben, der die Autos seiner vorpommerschen Kunden auch künftig repariert. „Aber ich habe bislang niemanden gefunden, der den Betrieb weiterführen möchte“, sagt der 64-Jährige.

Nicht nur Möller würde sein Unternehmen gern in junge Hände geben. Allein im Gebiet zwischen Rostock, der Insel Rügen bis hin zur polnischen Grenze stehen in den kommenden fünf Jahren rund 3000 Handwerksbetriebe vor dem Generationswechsel. Die meisten Unternehmer gehören wie der Kemnitzer zur Generation der Nachwende-Gründer. Viele suchen händeringend nach einem Nachfolger.

„Es ist Zeit, das Leben zu genießen“

Möller sitzt in seiner Werkstatt zwischen Bremsenprüfstand und Hebebühnen, trinkt einen Kaffee und beobachtet mit väterlich-prüfendem Blick, wie sein Angestellter Jörn Jarling mit einer Kundin über die Macken ihres Volkswagen fachsimpelt. Das Geschäft läuft, die Kunden sind Möller treu, die Atmosphäre familiär, die Preise ehrlich.

Dennoch kann es passieren, dass sich seine Kunden bei der nächsten Reparatur an eine andere Werkstatt wenden müssen. Die Uhr tickt. Es bleiben nur noch sechs Monate. „Es tut weh, den Betrieb für immer dichtmachen zu müssen“, sagt Möller. „Aber ich denke, die Zeit ist jetzt dran, das Leben zu genießen.“

Alle Versuche liefen ins Leere

Das erste Mal habe er sich 2017 mit dem Thema Unternehmensnachfolge befasst. Damals zwang ihn eine schwere Gefäßerkrankung zu einer Auszeit. Seitdem sucht er nach einem Interessenten. „Es kam dann ein Herr von der Handwerkskammer. Wir hatten ein anregendes Gespräch. Der wollte, dass ich alle Zahlen auf den Tisch lege.“ Möller wollte sich jedoch nicht vollständig offenbaren. „Ich weiß doch gar nicht, was er mit den Daten macht“, sagt er.

„Wenn es so weit gekommen wäre, dass ein Nachfolgeinteressent und ich uns nähergekommen wären, dann hätte ich gern die Bücher aufgeschlagen“, sagt der Kfz-Fachmann. Aber so weit kam es nicht. Stattdessen standen zwei Interessenten vor der Werkstatt, die das Gebäude gern gemietet hätten. Allerdings zu einem Preis, den Möller als nicht akzeptabel befand.

Trend zu e-Mobilität sorgt bei Werkstätten für Verunsicherung

Dass es bislang mit der Nachfolge nicht geklappt hat, schreibt Möller zwei Problemen zu – zum einen wisse niemand, welche Auswirkungen der Trend zur e-Mobilität auf die Kfz-Werkstätten haben wird. „Ich denke, dass da eine große Verunsicherung herrscht, in welche Richtung sich der Markt künftig entwickelt.“

Zum anderen müsse man heute, um ordentlich verdienen zu können, nicht mehr selbstständig sein. „Viele junge Leute möchten nur noch am Computer sitzen. Aber schrauben, knuffen und sich die Hände schwarz bis zum Ellbogen machen – das will doch heute kaum noch jemand.“

Unternehmen und Interessent wissen nichts voneinander

In der Nachfolgezentrale MV, einem Unternehmer-Nachfolger-Portal, das von der Bürgschaftsbank MV getragen und von den Wirtschaftskammern und dem Land finanziert wird, kennt man einen anderen Grund, warum Unternehmen keinen Nachfolger finden. „Man weiß nichts voneinander“, sagt Projektleiter Frank Bartelsen. „Unternehmer trauen sich nicht, offensiv zu suchen, weil sie Angst haben, dass sie bei Bekanntwerden der Pläne Mitarbeiter verlieren, Kunden oder Lieferanten verunsichern“, so Bartelsen. Die Nachfolgezentrale sichert den Unternehmen wie auch den Interessenten Vertraulichkeit und Hilfe bei der Ermittlung der Unternehmenswerte zu, bis es zum ersten „Match“ kommt.

Für Jörg Möller war die Selbstständigkeit Anfang der 1990er Jahre die Alternative zur Arbeitslosigkeit. Noch zu DDR-Zeiten lernte er den Beruf des Kfz-Schlossers, bezahlte später seine Meister-Ausbildung aus eigener Tasche. Dann wechselte er die Branche, ging in den Stahl- und Wasserbau – bis er Ende 1991 arbeitslos wurde.

„Den Betrieb hab ich dann von der Garage aus aufgebaut.“ Zwischenzeitlich beschäftigte er drei Mitarbeiter. Möller zeigt auf das Inventar: drei Hebebühnen, Geräte zur Motordiagnostik, zur Abgasprüfung, zur Klima-Wartung, Reifenmontage. Der Unternehmer ist stolz auf das Geschaffene. „Hätte ich damals alles falsch gemacht, wäre heute hier ein Blumenladen drin.“

Sohn und Angestellter winkten ab

Zunächst habe er auf seinen Sohn, der im väterlichen Betrieb ausgebildet wurde, gesetzt. Als er 2017 krank war, sei der Junior sofort eingesprungen, habe den Bürokram übernommen. „Aber er hat auch die Kehrseiten gesehen. Zehn bis zwölf Stunden Arbeit. Es gab über viele Jahre keinen Samstag, alles Private leidet darunter“, zeigt Möller Verständnis für die Absage seines Sohnes.

Und da wäre noch sein Angestellter. „Ein Super-Schrauber“, schwärmt Möller. Doch auch Jörn Jarling winkt ab. „Mit der Buchhaltung, Akten und so einem Quatsch möchte ich nichts zu tun haben. Das ist nicht ganz so meins“, sagt der 46-Jährige, der inzwischen schon andere Optionen im Blick hat.

Übernahme eines bestehenden Betriebes macht Sinn

Vor allem in den ländlichen Regionen und bei Kleinstunternehmen ist es nicht einfach, einen Nachfolger zu finden. „Gerade aber für Existenzgründer kann die Übernahme eines vorhandenen Betriebes ein guter Start in die berufliche Selbstständigkeit sein“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. Es existieren Verträge mit Kunden, es gibt Geschäftsverbindungen, der Betrieb generiert Umsätze.

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die fachliche Qualifikation mit der „Meisterprämie“, einem Zuschuss für Existenzgründer, die ein meisterpflichtiges Unternehmen übernehmen. Das aber reiche nicht. Hochschild fordert einen Mentalitätswechsel in den Schulen. „Bereits den Schülern müssen wir eine Unternehmenskultur sowie die Attraktivität der handwerklichen Berufe aufzeigen.“

Von Martina Rathke