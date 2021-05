Mehrfach wurde Jörg Schmidt, Gesellschafter des Holzfachhandels Schmidt & Thürmer, in den vergangenen Tagen gefragt, ob er die AfD unterstütze. Grund dafür: Der Parteitag in Kemnitz fand einem Schild zufolge auf einem Grundstück des Unternehmens statt. Dieses wurde jedoch bereits vor zwei Jahren verkauft.

Unternehmer distanziert sich von AfD-Parteitag in Kemnitz: „Rufschädigung für uns“

