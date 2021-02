Kemnitz

Auf einen ausgeglichenen Haushalt schaut Bürgermeister Klaus Buchheister in seiner Gemeinde mit den Ortsteilen Kemnitz, Kemnitz-Meierei, Kemnitzerhagen, Neuendorf und Rappenhagen. Eingeplant sind dabei auch etliche Bauvorhaben, die die Gemeinde gerne möglichst bald umsetzen möchte.

Wunschprojekt: Alte Dorfstraße im neuen Glanz

„Ein größeres Vorhaben ist da der Neubau der Dorfstraße, für den schon seit Jahren ein Fördermittelantrag läuft“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Die Investition hat die Gemeinde längst fest eingeplant. Die Zusage der erwarteten Förderung über 70 Prozent des mit 732 000 Euro kalkulierten Bauvorhabens steht jedoch weiter aus. Eingerechnet ist dabei, dass die Straße vom Kreisverkehr bis zur Brücke mit dem Kleinpflaster samt Unterbau, Gehwegen und Straßenbeleuchtung ihren ursprünglichen Charakter behält.

„Wir hoffen darauf, dass wir bis zum Jahresende den Zuwendungsbescheid aus Schwerin bekommen, dann kann der Bau vielleicht im nächsten Jahr beginnen. Aber wir warten jetzt schon vier oder fünf Jahre, da kommt es jetzt auf ein halbes Jahr auch nicht mehr an“, meint Buchheister, der hier seit 12 Jahren das Amt des Bürgermeisters innehat.

Bürgermeister Klaus Buchheister: „Wir warten schon so lange. Da kommt es auf ein halbes Jahr auch nicht mehr an.“ Quelle: OZ

Dass der Tourismus in der Region nicht nur im vergangenem Jahr an Bedeutung gewonnen hat, sieht Bürgermeister Buchheister auch an der wachsenden Anzahl der Zweiräder auf und an den Straßen. „Der Radweg zwischen Greifswald und Neuendorf ist nicht umsonst gebaut worden“, bestätigt er. Daher arbeitet die Gemeinde Kemnitz gemeinsam mit der Nachbargemeinde Brünzow auch weiterhin an der Umsetzung der Radwegpläne zwischen Kemnitz und Vierow. „Wir kämpfen weiter. Es ist nicht zumutbar, dass die Räder hier auf der Straße fahren“, begründet Buchheister den geplanten Lückenschluss. Die Planung liegt derzeit in der Hand des Straßenbauamtes Neustrelitz. Zwischen den beteiligten Parteien herrscht Uneinigkeit, auf welcher Straßenseite der Radweg entstehen soll.

Platz für erneuerbare Energien

Auf der letzten Versammlung der Gemeindevertretung kamen erneut auch die Themen Solarpark und Windenergieanlagen auf den Tisch. Ein Aufstellungsbeschluss und die Änderung des Flächennutzungsplanes der 9,2 Hektar großen Fläche im Gemeindegebiet soll dem Hamburger Investor grünes Licht geben. „Es gibt allerdings auch noch Interesse an einem weiteren Solarpark. Da wir jedoch keine Einwohnerversammlung abhalten konnten und es den Einwohnern nicht einfach so überstülpen wollen, läuft dieses Verfahren noch“, so der Bürgermeister.

Verschoben werden musste aus diesem Grund zuletzt auch das Thema des Modellprojektes der Enertrag AG und der Gasversorgung Vorpommern. Dabei wurden bereits Standorte ins Auge gefasst, an denen die zwei Windkraftanlagen entstehen sollen, deren Strom zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt wird. Auch zur Ableitung der anfallenden Abwärme existieren bereits Vorstellungen.

„Es sind alles langwierige Projekte, so wie das Thema Breitband“, meint Klaus Buchheister. Laut Plan sollte es eigentlich in diesem Jahr für das Ausbaulos, welches Loissin, Hanshagen und Kemnitz beinhaltet, losgehen. „Doch auch die dafür geplante Einwohnerversammlung musste im November ausfallen.“

Feuerwehr und Spielplatz

Auf der Wunschliste steht auch in der Gemeinde Kemnitz ein neues Feuerwehrfahrzeug. „Auch das haben wir im Haushalt eingeplant. Aber auch das wird wohl in diesem Jahr nichts mehr werden“, so der Bürgermeister. Schließlich wird hier auf die Drittelfinanzierung gesetzt, bei der zu je einem Drittel das Land, der Kreis und die Gemeinde in die Tasche greifen. „Wenn wir in diesem Jahr noch den Bescheid bekommen würden, wären wir schon froh.“

Eine Nummer kleiner fällt dann die Investition aus, die zur Auffrischung des Spielplatzes der Schule und Gemeinde eingeplant ist. Dabei durften bei der Auswahl neuer Spielgeräte die Kinder sogar selbst ihre Vorstellungen verwirklichen. Ein Zuwendungsbescheid über die Förderung der Hälfte der dafür eingeplanten 22 000 Euro wird erwartet. Kosten für Sanierungen werden auch in dem Gebäude der Kita, die vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben wird, fällig. Hier soll der Fußboden im Küchenbereich erneuert werden.

Der Traum von einer Umgehungsstraße, die von der K 20 bei Rappenhagen in Richtung Neuendorf führt, um den durch Kemnitz strömenden Lkw-Verkehr zu verringern, wird wohl auch weiterhin noch geträumt werden müssen. Ursprüngliche Planungen sind inzwischen bereits veraltet und müssen überarbeitet werden. „Es ist zwar eine verkehrsberuhigte Strecke und längst ist hier auch ein Blitzer aufgestellt, trotzdem ist es nach wie vor eine Belastung. Es werden ja auch nicht weniger Lkw“, sagt Klaus Buchheister. Dabei haben sich zuletzt auch aufgrund der Corona-Pandemie die Abläufe in die Länge gezogen. Der Bürgermeister hofft trotzdem auf ein Planfeststellungsverfahren im nächsten Jahr.

Von Wenke Büssow-Krämer