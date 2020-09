Kernkraft und Sonne: Kunstwerk für Schönwalde II ausgewählt

Greifswald

Sonnenenergie und Kernkraft, dazu ein Segelschiff und turnende Kinder: Ein dreiviertel Jahr nach der ersten Bürgerversammlung hat die AG „Kunst im öffentlichen Raum“ die Entscheidung über das Kunstwerk getroffen, das künftig an der Kreuzung Makarenkostraße/ Thälmannring stehen wird. Anders als im Nachbarstadtteil Schönwalde I wurde in Schönwalde II kein öffentlicher Kunststreit ausgetragen. Die Entscheidung fiel mit neun von elf Jurystimmen sehr eindeutig und wird von Simone Dehn und Markus Wiederhöft als Vertreter der Ortsteilvertrerung mitgetragen. „Wir haben eine sehr konstruktive Zusammenarbeit erlebt“, sagte Kulturamtsleiterin Annette Hauswald bei der Vorstellung des Siegerobjektes.

Künstler von Wahl überrascht

Gewonnen hat René Winter, ein Metallkünstler aus Groß Quassow, mit seinem Werk „ Energiewende“. „Mit dieser Entscheidung habe ich nicht gerechnet“, sagte der 41-Jährige, der sich vor seinem Entwurf im Stadtteil umgesehen und die Menschen dort beobachtet hatte.

„Die Jury befand, dass das Kunstwerk eine sehr gute Verbindung von Vergangenheit und Zukunft darstellt“, so Hauswald weiter. Auch die Anregungen der Bürger seien vom Künstler sehr gut aufgenommen und umgesetzt worden. Die etwa 20 Einwohner von Schönwalde II, die im November an der Bürgerversammlung teilgenommen hatten, hatten sich mehrheitlich für ein gegenständliches Kunstwerk ausgesprochen, das Bezug auf die Geschichte des Stadtteils nehmen und ein weithin sichtbares Erkennungszeichen sein soll.

Wünsche der Bewohner erfüllt

Mit 3,5 Meter Höhe erfüllt die Skulptur, die in der Dunkelheit durch ein in der Säule angebrachtes LED-Licht leuchtet, die Wünsche der Bewohner und bestand auch vor der Fachjury. Schauspieler Lutz Jesse als einer von drei Kunstverständigen lobte vor allem die gute Zusammenarbeit in dem Gremium. Neben dem künstlerischen Sachverstand, den Wünschen der Bürger mussten auch statische Fragen, Windlasten oder die Klettergefahr bei der Entscheidung mitbedacht werden. Dafür saßen Vertreter aus der Stadtplanung, dem Denkmalschutz, dem Immobilienverwaltungsamt sowie dem Grünflächenamt in der Jury.

Sonne, Erdball, Segelboot und spielende Kinder

Der Metallkünstler René Winter hat bereits Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen. Sein wohl bekanntestes Kunstwerk ist die 2008 aufgestellte Edelstahlstrelitzie in Neustrelitz. Zu seinen Werken gehören auch die Wandinstallation „Happy Students“ an der Mensa Süd in Rostock oder eine Installation an der Wand einer Kita in Tessin.

Auf dem Kunstwerk aus Edelstahl und Messing, das künftig vor dem Humboldtgymnasium steht, rankt sich eine Sonne um eine Edelstahlsäule, an deren oberen Rand eine Sonnenuhr angedeutet ist. Auf der Säule thront eine Kugel, die den Erdball ebenso assoziiert wie einen Atomkern. „Der Atomkern steht dabei für die Geschichte des Stadtteils, der vor allem für die vielen Menschen errichtet wurde, die in den 1970er Jahren im Kernkraftwerk in Lubmin arbeiteten“, so Hauswald. Die Sonne soll als Symbol für die neue Form der Energiegewinnung aus regenerativen Quellen stehen.

Auf der Kugel wiederum hat der Künstler ein kleines Segelboot installiert, das an Alexander von Humboldt (1769 –1859) erinnern soll, der als Naturforscher auf seinen Exkursionen wissenschaftliche Feldstudien in der Botanik, Geologie, Zoologie oder Astrnomie betrieb und damit einen erheblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fachgebiete leistete. Kleine Kinder turnen auf dem Erdball, was der Ernsthaftigkeit der Wissenschaft eine spielerische Komponente entgegensetzen soll, so der Künstler.

Kunstwerk soll 2021 stehen

Mit seinem Kunstwerk setzte sich René Winter gegen elf Mitbewerber durch, die alle eine Ideenskizze eingereicht hatten, wie Hauswald erkläuterte. Von diesen waren dann im Juni fünf Künstler aufgefordert worden, ein Modell einzureichen. Letztendlich lagen der Jury vier Exponate zur Auswahl vor. Um nochmals die Meinungen der Bürger zu erfragen, seien die Modelle für eine Woche im Quartiersbüro in Schönwalde ausgestellt worden. Etwa 100 Einwohner nutzten die Gelegenheit, ihre Meinung abzugeben. Neben dem Entwurf von René Winter wurde auch der Entwurf „Balkon“ von Tino Bittner favorisiert, der sich dann in der abschließenden Jurybewertung aber nicht durchsetzen konnte.

Wie geht es nun weiter? Nach dem Vertragsabschluss will sich René Winter an die Arbeit für das Kunstwerk machen. Es soll im Frühjahr, spätestens im Frühsommer kommenden Jahres, mit dem Abschluss der Baumaßnahmen an der Kreuzung auf der Seite des Humboldtgymnasiums aufgestellt werden. Die Baukosten für den Umbau der Kreuzung beziffert die Stadt auf etwa zwei Millionen Euro, davon gehen 26 500 Euro an den Künstler.

Von Martina Rathke