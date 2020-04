Kiefer in Wald bei Demmin brennt – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Demmin

Zu einem Feuer ist es am 14. April in einem Waldstück bei Demmin gekommen. Gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei in Neubrandenburg über einen brennenden Baum informiert.

Beim Eintreffen der Polizisten war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Der Brandort befindet sich in einem Waldstück, neben dem unbefestigten Zufahrtsweg Sandbergtannen und nahe des Parkplatzes eines Restaurants.

23 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz

Nach jetzigem Ermittlungsstand bemerkte ein Spaziergänger gegen 20.10 Uhr den brennenden Stamm einer großen Kiefer und informierte die Feuerwehr. Der Baumstamm war halbseitig bis zu einer Höhe von vier bis fünf Metern verkohlt. Zusätzlich geriet die umliegende Fläche auf circa 40 Quadratmetern in Brand. Durch den zügigen Einsatz der 23 Kameraden der Feuerwehr Demmin konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden.

Die Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter Tel. 03998 / 24 52 24 zu melden.

