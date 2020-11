Greifswald

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag in Greifswald ein Kind verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin wollte gegen 7.30 Uhr vom Ernst-Thälmann-Ring nach links in die Ostrowskistraße abbiegen. Dabei übersah sie die elfjährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam mit.

Das Mädchen sei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Höhe des Sachschadens ist von der Polizei mit etwa 1000 Euro angegeben worden.

Von OZ/dl