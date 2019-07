Das Segelschulschiff „Greif“ ist am Sonntagnachmittag vor dem Hafen von Greifswald-Wieck auf Grund gelaufen. Das Schiff befand sich auf der Rückkehr von einer Ausflugstour. Neben fünf Besatzungsmitgliedern waren 46 Passagiere an Bord. Sie wurden mit Rettungsbooten an Land gebracht.