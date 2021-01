Kinder-Diabetesklinik Karlsburg mit Qualitätssiegel geehrt

Karlsburg

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft ( DDG) hat die Diabetes-Kinderklinik des Klinikums Karlsburg erneut als zertifiziertes Diabeteszentrum DDG für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 anerkannt. Die Zertifizierung wird an Kliniken verliehen, die den hohen Qualitätsanforderungen an die Versorgung von Menschen mit Diabetes genügen.

Die Kinderklinik Karlsburg ist berechtigt, das Qualitätssiegel bis Ende 2023 zu führen. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft ist mit mehr als 9000 Mitgliedern eine der großen medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland und entwickelt Leitlinien zur Behandlung von Diabetes.

Elke Gens ist Oberärztin in der Diabetes-Kinderklinik Karlsburg Quelle: ANNETTE PRÖBER

Im Klinikum Karlsburg werden jährlich rund 2500 Diabetespatienten stationär behandelt, darunter Kinder und Jugendliche, die an Typ-1-Diabetes erkrankt sind. Das ist eine besondere Autoimmunerkrankung, die nicht heilbar ist und eine lebenslange Insulintherapie erfordert. „Über das Qualitätssiegel zur Behandlung von diabetischen Kindern und Jugendlichen haben wir uns sehr gefreut. Für jede betroffene Familie ist der Diabetes des Kindes zunächst ein Schicksalsschlag und eine große Herausforderung“, sagt Oberärztin Elke Gens. Sie arbeitet als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin seit Beginn der 1980er Jahre in der Diabetesklinik in Karlsburg und hat zahlreiche Familien betreut.

Jährliche Schulungskurse für junge Patienten

Für die engagierte Ärztin ist es ein „Herzensjob“. So hilft sie zusammen mit Oberärztin Dr. Antonia Müller und einem Spezialistenteam, alljährlich interessante Schulungskurse für die chronisch kranken Kinder zu gestalten. Die Kinder sind jedes Mal gerne zwei Wochen während der Ferienzeit im Klinikum, weil sie dort viel über ihre Krankheit und den Umgang damit lernen. Im Sommer 2021 werden erneut 100 Kinder erwartet, die in kleinen Gruppen betreut werden, um alle hygienischer Bedingungen einzuhalten.

Rund 150 junge Patienten mit Typ-1-Diabetes werden jährlich von einem Team aus Kinderärzten, Psychologen, Diabetes- und Ernährungsberaterinnen sowie Sozialarbeitern kompetent betreut. „Bei Kindern und Jugendlichen ist die richtige Blutzuckereinstellung besonders wichtig, weil sie die Chance auf ein weitgehend beschwerdefreies Leben ermöglicht“, betont Dr. Jörg Reindel, kommissarischer Direktor der Karlsburger Diabetesklinik. Das erneut ausgestellte Zertifikat sei eine Bestätigung der guten Arbeit in Karlsburg.

Von Cornelia Meerkatz