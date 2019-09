Kinder, Getränkekästen oder Akten: Lastenräder in Greifswald jetzt privat nutzbar

Greifswald

„Güter gehören auf die Schiene“, zitierte Greifswalds Stadtoberhaupt, Stefan Fassbinder (Grüne) einen älteren Werbespruch der Deutschen Bahn. In Greifswald könnten Güter künftig in den Transportkorb eines Lastenfahrrads gehören. Denn seit Montag können private Nutzer oder auch kleinere Unternehmen an drei Standorten Lastenräder kostenlos ausleihen, um die CO2-neutrale Form der Fortbewegung zu testen. „Wir wollen die Leute neugierig machen und vielleicht sagen sie, dass einige Güter nicht mehr mit dem Auto transportiert werden müssen“, so der OB, der mit dem Lastenfahrrad ein Stück Verkehrswende auf die Straße bringen möchte.

Gebucht werden können die Lastenräder online über das neue Portal LA.RA unter www.lara-greifswald.de – und das bis zu 30 Tage im Voraus. Genutzt werden können die Räder dann bis zu drei Tage. LA.RA ist ein gemeinsames Projekt der Universität und der Stadt, in dem der Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeografie seit 2018 untersucht, inwieweit diese Transportmittel in mittelgroßen Städten wie Greifswald eine sinnvolle Ergänzung zum Auto sein können, um den Verkehr und den Parkdruck zu senken und damit Lärm und Luftverschmutzung zu reduzieren.

Seit einem Jahr testen die Greifswalder Stadtverwaltung, Universität und Pflegedienste den Einsatz von Lastenrädern. Es liegen zwar noch keine Ergebnisse vor. „Aber gerade von den Pflegediensten werden die Lastenräder sehr intensiv für innerstädtische Fahrten genutzt“, gibt der emeritierte Professor Wilhelm Steingrube schon einen kleinen Einblick in die Untersuchung. „Wir können das sehr gut durch den Tracker mitverfolgen.“ Insgesamt 10 Lastenräder sind inzwischen in der Stadt unterwegs – darunter nun drei für die private Nutzung.

Vier Kinder, vier Bierkästen oder einen Stapel Akten? Im Transportkorb der Lastenfahrrads lässt sich Vieles durch die Stadt bewegen. „Bei der Anschaffung haben wir genau überlegt, welche Modelle geeignet sind“, sagte Karl Hildebrandt von der Umweltabteilung der Stadt. So steht am Supermarkt am Südbahnhof ein Modell mit einer verschließbaren Alubox für Einkäufe. Am Majuwi in Wieck können sich Fahrradfans ein E-Bike ausleihen, mit dem sich bis zu vier Kinder oder auch vier Getränkekästen transportieren lassen. An der Greifswald-Information steht ein Lastenrad mit einem Korb für zwei Kinder oder für Güter bereit.

Als Gegenleistung für die kostenlose Nutzung des Lastenrades müssen die Fahrradfahrer einen Fragebogen ausfüllen, der von den Wissenschaftlern ausgewertet wird. „Besonders interessieren uns Anregungen oder Beschwerden“, sagte Steingrube. „Ein kleiner Tipp: Wer das Gefährt nutzt, sollte anfangs ein paar Proberunden drehen, da die Räder etwas schwerer zu balancieren sind als normale Fahrräder.

Von Martina Rathke