Seit wann wusste Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wirklich von den Problemen an der Rostocker Uni-Klinik? Ein Brief aus dem Gesundheitsministerium (liegt der OZ vor) legt nun nahe, dass Martin offenbar früher über die Personalnot und Behandlungsengpässe informiert wurde, als sie bisher zugegeben hat.

Martin versicherte bisher, erst Anfang August und durch den Brandbrief von 41 Uni-Medizinern an die Schweriner Staatskanzlei informiert worden zu sein. Das stimmt offenbar nicht: Bereits Mitte Januar warnte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) seine Kabinettskollegin Martin und auch Finanzminister Reinhard Meyer (beide SPD) vor Problemen in der Kindermedizin.

Probleme auch in Greifswald

Bereits im November und erneut im Dezember 2020 sei das Gesundheitsministerium von Ärzten über eine „Unterbesetzung im ärztlichen Dienst“ und „Finanzierungslücken“ bei den Personalkosten informiert worden. Und zwar in beiden Uni-Kliniken, in Rostock und auch in Greifswald. Besonders betroffen sei die Pädiatrie, so Glawe in dem Brief.

Glawes Gesundheitsministerium ist für alle Krankenhäuser im Land zuständig – nur nicht für die beiden größten, die Uni-Kliniken. Als Zuständiger für das Gesundheitswesen bittet er Meyer und Martin um mehr Geld für die beiden Krankenhäuser. Beide hätten Probleme in der Kindermedizin gemeldet. „Die ist ein ausgesprochen wichtiger Standortfaktor – auch mit Blick auf die Attraktivität des Landes und insbesondere die Lebensperspektiven junger Familien“, schreibt Glawe den SPD-Ministern ins Stammbuch.

Stellenkürzungen auch bei der Logistik

Unterdessen wurde jetzt bekannt, dass es auch bei der Logistik-Tochter der Rostocker Uni-Medizin Probleme gibt: „Der schleichende Personalabbau wird mitten in der Corona-Pandemie weiter fortgesetzt“, klagen die Betriebsräte der „Universitätsmedizin Rostock Logistik GmbH“ in einem Brief an Ministerin Martin, Ministerpräsidentin Schwesig und den Bildungsausschuss des Landtages.

Führungskräfte seien abgewandert, demnächst sollen im Krankentransport 23 Stellen gestrichen werden. So jedenfalls stellt es der Betriebsrat dar. „Systematisch wird der Bereich „Patiententransport“ an die Wand gefahren zu Lasten von Patienten und Personal“, so Betriebsratschef Dirk Wahl in dem Brief. Statt freie Stellen zu besetzen, engagiere die Uni private Fahrdienste. Und: Weil die Stellen nicht besetzt werden, seien 2020 1,6 Millionen Euro eingespart worden.

Für den harten Sparkurs machen Kritiker vor allem Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb verantwortlich. Er hatte auch den Rostocker Vorstandschef Christian Schmidt freigestellt.

