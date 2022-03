Kinder und Corona: Das sind die kuriosesten Regeln für die Quarantäne

Greifswald

Sobald ein Familienmitglied positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Auswirkungen auf den Rest der Familie. Diese kuriosen Regeln sollten Sie zum Thema Quarantäne kennen.

Ungeimpfte Geschwisterkinder müssen sich in Quarantäne begeben, sobald Bruder oder Schwester positiv getestet wurde.

Quarantäne für ungeimpfte Familienmitglieder

Doch wie lange dauert die Quarantäne dann eigentlich? Solange wie das Geschwisterkind positiv ist? Oder noch fünf Tage nach Ende der Infektion? Weit gefehlt: Das Geschwisterkind darf bereits nach fünf Tagen wieder in Kita, Schule, Sportverein und auf den Spielplatz, also während das Geschwisterkind weiterhin positiv ist. Einzige Bedingung: Es muss ein negativer Schnelltest aus einem Testzentrum vorliegen.

Freitesten möglich, wenn Kind noch positiv ist

Als Starttag für die Quarantäne gilt bei Personen, die in einem Haushalt leben, grundsätzlich der Tag, an dem der positive PCR-Test abgenommen wurde. War das ein Sonntag, kann sich das Kind am Freitag in einem Schnelltestzentrum freitesten und dann bereits am gleichen Tag wieder im Unterricht sitzen.

„Ist denn irgendwie wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein Geschwisterkind im Haushalt nach Tag fünf nicht mehr ansteckt“, fragte ich deswegen am Coronatelefon des Landkreises Vorpommern-Greifswald nach. Gerade weil eine häusliche Isolation bei kleinen Kindern ja nur begrenzt möglich ist. „Nein“, sagte die nette Dame am Coronatelefon. Diese Regel sei nicht so richtig nachzuvollziehen und selbstverständlich sei es möglich, dass sich die Familienmitglieder auch später infizieren. So sei eben die gesetzliche Regelung. Ich dürfe das Geschwisterkind ja aber freiwillig weiter zu Hause behalten.

Für Kinder gilt übrigens eine verkürzte Quarantäne von fünf Tagen. Für ungeimpfte Erwachsene dauert diese zwei Tage länger. Ohne Schnelltest würde sie regulär nach zehn Tagen enden.

Coronainfizierte dürfen keinen Müll trennen

Diese Regel ist kurios locker für die sonst bekanntlich sehr streng genormten Maßnahmen, die beispielsweise vorsehen, dass eine coronainfizierte Person keinen Müll trennen darf.

Kind steckt Mama an und Mama wieder Kind?

Die absurd strengste Regel kommt nun: Nehmen wir an, innerhalb einer Familie infiziert sich das Geschwisterkind, Papa oder Mama nach einer Woche mit dem Coronavirus. Das Kind, das das Virus in die Familie gebracht hatte, ist zu diesem Zeitpunkt bereits wieder negativ und freigetestet. Darf das ungeimpfte, dafür aber genesene Kind dann wieder in Kita und Schule? „Nein“, heißt es hierzu am Coronatelefon des Landkreises. Denn der Genesenenstatus gilt erst ab Tag 28 nach Beginn der Infektion. Dabei ist rein medizinisch gesehen ausgeschlossen, dass sich das Kind, das die Infektion an Vater oder Bruder weitergegeben hat, dort erneut mit dem Virus ansteckt. Das bestätigt die Mitarbeiterin am Coronatelefon und weiß keine logische Erklärung. „So sind die Regeln, ich kann Ihnen leider nichts anderes sagen, als dass in dem Fall erneut Quarantäne ansteht.“

Von Katharina Degrassi