Kinder und Jugendlichen können die Welt verändern – nur wie? Wie sie sich konkret einsetzen können bei Vereinen und Initiativen zeigt der Aktionstag „Globale Gerechtigkeit“ mit Vorträgen und Workshops. Rund 100 Schüler aus Greifswald, Gützkow, Neuenkirchen und Prohn nehmen daran am Dienstag, 25. 6., im Jugendzentrum Klex, teil.

Erwachsene bremsen Kinder und Jugendliche

Es gehe darum, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, eigene Ideen und Projekte in die politische Diskussion einzubringen, sagt Mitorganisatorin Franziska Pritzke. „Bisher werden sie teilweise ausgebremst, wenn Erwachsene ein Überlegenheitsgefühl an den Tag legen. Sätze wie „Werd doch erst mal erwachsen“, stehen stellvertretend dafür.“ Sie gehört zum Bildungsprojekt verquer, das den Tag mit dem Stadtjugendring und den evangelischen Gemeinden der Greifswalder Altstadt organisiert.

Schüler würden oft sagen, dass sie zu jung seien und in der Politik nicht gehört werden, sagt Pritzke. Dabei sei das Gegenteil wahr. Allein in Greifswald sind in den vergangenen Monaten neue Beteiligungsmöglichkeiten entstanden. Ein Beispiel ist Fridays for Future: Für eine nachhaltige und ökologische Politik gehen größtenteils junge Leute regelmäßig demonstrieren. Teilnehmen kann dort jeder. Mehrere hundert Menschen kommen jeweils zu den Protestveranstaltungen.

Jugendliche können Geld für Projekte bekommen

Der Kinder- und Jugendbeirat (Kijubei) ist die Vertretung junger Menschen in der Stadt. 13 Räte im Alter zwischen elf und 18 Jahren bringen Ideen in den politischen Raum ein. Der erste Kijubei wurde im Mai gewählt. Er entscheidet zudem, für welche Projekte Geld aus dem Jugendfonds bereitgestellt werden. Jeder kann dort Ideen einreichen. 5000 Euro stehen aus Bundesmitteln für 2019 zur Verfügung, der Fonds ist Teil des Projekts Partnerschaft für Demokratie. Wer Geld beantragen möchte, findet Informationen auf der Webseite pfd-greifswald.de

Die Nähwerkstatt Kabutze bietet regelmäßig Nähworkshops an, in denen alte Klamotten repariert werden. „Dabei geht es um einen aktiven Ressourcen- und Klimaschutz“, sagt Franziska Pritzke. Die Workshops sind offen für jeden und finden statt in der Friedrich-Loeffler-Straße 44. Weitere Informationen gibt es auf: kabutze-greifswald.de

Verquer selbst bringt jungen Erwachsenen bei, Projekttage zu organisieren. Diese mehrtägigen Kurse sind offen für jeden, Vorwissen braucht es nicht. Der Kontakt läuft über info@bildung-verquer.de oder unter 03834 / 7737881

Noch sind Plätze in den Workshops frei

Los geht der Aktionstag „Globale Gerechtigkeit“ im Klex um 9.30 Uhr mit Vorträgen zu Klimagerechtigkeit, nachhaltigem Wirtschaften und Menschenrechten. Anschließend wird das theoretische Wissen in Workshops umgesetzt. Wer an Workshops teilnehmen möchte, kann sich bis um 13.15 Uhr auf dem Innenhof des Klex anmelden. Die Öffentlichkeit ist ab 16 Uhr eingeladen, verschiedenen Schülerbands zuzuhören oder bei Mitmachangeboten wie Siebdruck oder einem Tattooautomaten mitzumachen.

Christopher Gottschalk