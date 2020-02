Kinder- und Jugendtelefon Greifswald sucht Helfer für Telefonhotline

Greifswald

Wollen Sie Kindern in Not helfen? Der Kinderschutzbund Greifswald bildet wieder Berater für sein Kinder- und Jugendtelefon aus. Als Berater ( Nummer gegen Kummer 116111) hören Sie sich die Sorgen der betroffenen Kinder und Jugendlichen an und unterbreiten Hilfsangebote.

Der nächste Ausbildungsgang für die ehrenamtliche Beratertätigkeit startet am 17. April. An insgesamt neun Kurstagen, jeweils Freitagnachmittag und Samstag, erweitern Sie Ihre Gesprächs- und Beratungskompetenzen. Ausbildung und Praxis können als Praktikum anerkannt werden. Anmeldung unter Heidrun Eywill, Tel. 03834-811009 oder info@kinderschutzbund-greifswald.de

Von OZ