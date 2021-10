Kinderbauernhof im Greifswalder Tierpark nimmt Gestalt an 

Greifswald

Von außen ist bereits deutlich zu erkennen, dass das neue Großprojekt des Greifswalder Tierparks beinahe fertiggestellt ist. Das bedeutet, dass schon bald die ersten Gäste im neuen Kinderbauernhof übernachten können.

Die Anliegerwohnungen im Dachgeschoss, die neben den Schlafzimmern über zwei separate Bäder und eine Gemeinschaftsküche verfügt, sind bereits fertig. Nun fehlt nur noch das passende Mobiliar, das ebenfalls im Stil eines Bauernhofes gehalten werden soll, verrät Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Künftig können zwei Familien gleichzeitig im Tierpark übernachten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tierpark will traditionelle Schweinehaltung zeigen

Für den Kinderbauernhof weichen musste die Anlage der Huftiere. Auch bei den Sumpfbibern steht noch ein Umzug an. Sie werden in der Südamerika-Anlage ein neues zu Hause finden, damit ihr altes Gehege zu einer großen begehbaren Anlage umgestaltet werden kann, erklärt der Cheftierpfleger weiter. „In diesem Bereich werden wir kleine Zwergschafe unterbringen.“

In den Ställen des Kinderbauernhofes werden neben Eseln und Ponys auch Gänse, Hühner und Schweine unterkommen. „Wir wollen eine klassische Bauerntierhaltung zeigen. Wir wollen aber auch die traditionelle Schweinehaltung von damals gegen die industrielle Schweinehaltung von heute gegenschneiden. Wir werden dazu auch Schautafeln aufhängen und Kastenboxen zeigen“, verrät Tetzlaff weitere Ideen.

Führungen durch den Kinderbauernhof beim Herbstfest

Im Erdgeschoss des Kinderbauernhofes ist eine Spielecke für Kinder mit Strohballen geplant. Zudem will der Cheftierpfleger einen abgetrennten Bereich schaffen, in dem ganz spezielle Nagetiere untergebracht werden sollen. „Anders als die Wanderratten ist die Hausratte vom Aussterben bedroht. Deshalb wollen wir eine Art Dachboden für diese Tiere bauen.“

Obwohl der Bauernhof noch nicht komplett fertig ist, gab es schon die ersten Bewohner. Ein paar Schwalben haben über den Ställen im Inneren ihre Nester gebaut. Höchstwahrscheinlich werden sie auch pünktlich zur Brutzeit wieder zurückkehren, erklärt Tetzlaff.

Das Wirtschaftsministerium förderte das etwa 604 000 Euro teure Vorhaben mit 362 000 Euro als touristisches Infrastrukturvorhaben. Der finanzielle Eigenanteil in Höhe von 242 000 Euro wurde von der Stadt bezuschusst. Am Sonntag zum diesjährigen Herbstfest des Tierparks wird es jeweils um 14, 15 und 16 Uhr Führungen durch den Kinderbauernhof geben.

Bevor allerdings die ersten Gäste im Tierpark übernachten können, muss erst einmal die Außenanlage fertiggestellt werden, sagt Tierparkchefin Heidi Schönherr. „Wir wollen natürlich alles so schnell wie möglich abwickeln. Wir sind im Moment einfach sehr froh, dass wir das Projekt trotz Corona und trotz der Schließung schon so hinbekommen haben.“ Deshalb stehe noch nicht fest, wann der Kinderbauernhof eröffnet werden kann, so Schönherr.

Von Christin Lachmann