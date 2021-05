Heringsdorf

Kinder werden ihn lieben: Theo, den Waldgeist aus Heringsdorf. Er wird das Maskottchen des europaweit ersten Kinderheilwaldes. Und zum Kindertag am 1. Juni hat er sich mit seinem Kumpel, dem Waldwichtel Till aus dem in Lahnstein entstehenden Kinderheilwald verabredet, um den Kindern zu ihrem besonderen Ehrentag zu gratulieren. Theo und Till sind nämlich Freunde geworden, weiß Karin Lehmann vom Eigenbetrieb Kaiserbäder.

„Ehrlich gesagt, ist es im Moment das Allerwichtigste, die Kinder aus den Häusern heraus und in die Natur zu locken.“ Das sagt die bekannte Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Theo, der Waldgeist aus Heringsdorf, und Till, der Waldwichtel aus Lahnstein, wissen besser als alle anderen, wie wichtig das Toben in der Natur ist, damit es den Kindern gut geht, sie gesund und glücklich sind und in Frieden aufwachsen können. Natürlich haben die beiden Freunde mitbekommen, dass wegen dieser Krankheit – Corona oder Covid-19 genannt – vieles anders geworden ist und den Mädchen und Jungen manchmal sogar das Lachen vergangen ist.

Waldwichtel Till ist das Maskottchen des in Lahnstein entstehenden Kinderheilwaldes. Quelle: privat

Bewegung im Wald ist gesund

Theo und Till wünschen deshalb allen Kindern Durchhaltevermögen, Kraft und Fantasie. Beide möchten die Kinder unterstützen, gesund zu bleiben. Die Wälder, in denen beide leben, können dabei hervorragend helfen. Dort kann man sich viel bewegen, die gesunde Waldluft einatmen und auf Entdeckungsreise gehen. Dabei wird das Immunsystem gestärkt und die krankmachenden Viren werden bekämpft.

Damit Kinder beim Waldspaziergang richtig viel Spaß haben, verraten Theo und Till schon mal, wann die Eröffnung des Heringsdorfer und des Lahnsteiner Kinderheilwaldes sein soll: Sie findet genau zum Weltkindertag am 20. September statt. Dann kann dort auf Schlangen balanciert und auf Bäume geklettert werden, es gibt Zielwerfen mit Kienäpfeln und Kinder dürfen sich selbst den Weg durch Gras, Gestrüpp und Bäume bahnen. Auch Platz zum Basteln und Träumen wird es geben. Am Flüstertelefon lernt man, laut und leise zu hören, und es wird das Atmen, Riechen und Fühlen unter Nadelbäumen geübt wie ein kleine Hase.

Theo und Till wünschen einen schönen Kindertag und freuen sich aufs Wiedersehen zur Eröffnung des Kinderheilwaldes in Heringsdorf im September.

Von Cornelia Meerkatz