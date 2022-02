Greifswald

Das Wort „Hospiz“ erweckt bei den allermeisten Menschen negative Assoziationen. Tod, Abschied, Trauer. Sie denken an ein letztes Krankenbett für Angehörige und an ein Haus, aus dem viele nicht wieder kommen. Doch das muss nicht so sein.

Am Rande von Greifswald arbeitet Ilselotte Keksberg. Sie begrüßt die Gäste des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Leuchtturm vom Schaufenster aus mit einem freundlichen Lachen. Sie selbst kann sich nicht vorstellen, die Koordinatorin des Vereins, Katy Lorenschat übernimmt das. „Sie ist die dritte offizielle Mitarbeiterin.“ Ilselotte Keksberg ist eine Puppe. „Die Puppen helfen uns ungemein dabei, mit den Kindern zu sprechen bei der Trauerhilfe. Die Kinder reden mit den Puppen und vergessen dabei, dass überhaupt ein Erwachsener im Raum ist.“

Kinderhospizarbeit ist anders als bei Erwachsenen

Das Haus ist bunt, freundlich und einladend. „Erwachsene Hospizarbeit hat nur wenig zu tun mit dem, was wir hier machen“, erklärt Lorenschat. Man mache hier Lebensbegleitung. Während die Arbeit von Hospizen für Erwachsene oft beginnt, wenn für die Patienten das Ende unvermeidlich ist, steht der Leuchtturm-Verein den Familien schon bei der Diagnose zur Seite. Und das nicht nur, wenn ein Kind sterben muss.

16 Familien, deren Kinder lebensverkürzende Krankheiten – wie es offiziell heißt – haben, vertrauen aktuell auf die Unterstützung des Vereins. „Es sind lange nicht alles Kinder, die Krebs haben, auch wenn das viele denken“, erklärt Lorenschat. Bei drei weiteren Familien macht der Verein eine Trauerbegleitung für Kinder, die Angehörige verloren haben. In zwei Familien ist nicht eines der Kinder unheilbar krank, sondern ein Elternteil.

Trauer wegboxen und gemeinsames Sarg gestalten

Pflegeaufgaben übernimmt der Verein nicht, ist aber stattdessen für alle Familienmitglieder da. „Die kranken Kinder stehen verständlicherweise im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber auch die Geschwister trauern.“ Auch wenn die Arbeit des Vereins vor allem ambulant abläuft, haben alle Trauernden einen Anlaufpunkt in den Räumen. Ilselotte wartet hier mit vielen anderen Puppen. Ein Raum ist nur für die Kinder, Spielsachen und die gemeinsame Trauerarbeit bereitet, ein anderer für vertrauliche Gespräche mit Eltern.

In der ehemaligen Garage des Hauses wird die Trauer handfester. Ein Boxsack, um die Energie rauszulassen, ein Kicker, um abzuschalten. Auf zwei Fotos malt eine Familie einen Sarg an. Bunte Farben, fröhliche Szenen. Der Sarg auf dem Bild ist deutlich zu klein für einen Erwachsenen. „Die Familien können den Sarg hier gemeinsam gestalten. Es darf geweint, gelacht und gemeinsam erinnert werden“, erklärt Lorenschat. Was für einige skurril wirken mag, ist für die Familien heilsam.

„Man denkt immer, es ist bei uns total traurig... ist es einfach nicht.“ Die Arbeit ist divers, einige Ehrenamtliche besuchen die Familien einmal im Monat, andere mehrfach in der Woche – je nach den Bedürfnissen und Wünschen. Nicht immer seien es Gespräche, manchmal gehe es auch einfach nur darum, die Eltern zu unterstützen, wenn sie Freiraum brauchen.

Corona erschwert die Arbeit

27 ehrenamtliche Helfer unterstützen die Familien aktuell. Vor der Pandemie waren es mehr. Die Suche nach neuen Menschen, die sich im Verein engagieren wollen, endet nie. Im Oktober haben neun neue Helfer die Ausbildung begonnen. Innerhalb von sechs Monaten lernen sie 100 Stunden lang alles zu Kommunikation, Trauerarbeit, palliativer Pflege und besuchen Bestatter.

Corona war schwierig für den Verein und die Eltern. „Einige Familien haben sich zurückgezogen. Die kranken Kinder sollen verständlicherweise nicht noch einen Virus bekommen.“ Einige ehrenamtliche Helfer seien zudem nicht geimpft und können entsprechend gerade nicht in die Familien. Trotzdem wollen sie nach vorne Blicken. Weihnachten 2017 wurde der Verein von der Spendenaktion der Ostsee-Zeitung unterstützt. Damals war eine Auszeit für die Familien auf Usedom das Ziel. Von dem Geld ist noch was übrig – deswegen wird das lange Wochenende nun noch einmal wiederholt.

Mehr Berufung als Beruf

Oft würden Menschen fragen, wie Lorenschat die Arbeit aushalte. „Man bekommt so viel zurück, es ist unbezahlbar.“ Natürlich nehme sie die Arbeit auch mit nach Hause. Viele Familien finden erst abends die Zeit, Mails zu schreiben. Dann lese sie diese auch nach Feierabend. Das langfristige Ziel ist aber nicht die ambulante Hospizarbeit, sondern ein eigenes Hospiz. Noch gibt es kein einziges in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der Kampf für die Akzeptanz und Wichtigkeit der Arbeit war ein langer. „Die Politik musste erst erkennen, wie wichtig unsere Arbeit ist“, so Lorenschat.

Das Hospiz soll dann kein Hospiz sein, in das die Kinder als letztes Heim einziehen. Mehr ein hochspezialisierter Kurort. „Die Familien sollen dann kommen und sich austauschen, Geborgenheit erfahren und Ruhe finden“, beschreibt Lorenschat den Traum. Bis dahin müssen sie und Ilselotte Keksberg die Kinder und Familien noch ambulant betreuen.

Von Philipp Schulz