Kinderpornografie: Ermittlerin gibt Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei

Es ist die Horrorvorstellung aller Eltern: Das eigene Kind wird Opfer von sexuellem Missbrauch. Sie tragen psychische Traumata davon. Seelische Verletzungen, die möglicherweise nie wieder heilen werden. Für Familie und Angehörige bricht eine Welt zusammen. Wird der Missbrauch durch die Täter auch noch gefilmt oder fotografiert, das Material über das Internet an Fremde versendet oder gar verkauft, bedeutet das für die Opfer und deren Eltern ein wahres Martyrium.

Kinderpornografie: Polizisten müssen Ruhe bewahren

Doch es gibt auch eine Personengruppe, die selbst angesichts so einer schändlichen Straftat wie der Herstellung von Kinderpornos einen kühlen Kopf bewahren muss: die Ermittler der Kriminalpolizei. In Greifswald gelang den Beamten erst kürzlich ein Fahndungserfolg. In der vergangenen Woche wurde eine Wohnung in der Innenstadt durch Polizisten der Kriminalinspektion Anklam durchsucht. Der Grund: Die Beamten vermuteten aufgrund langer Ermittlungen im Vorfeld kinderpornografisches Material in der Privatwohnung und stellten mehrere Datenträger sicher.

Kripo-Beamtin gibt Einblick in ihre Arbeit

Die Spezialermittler der KPI Anklam sind für die Bearbeitung solcher Fälle im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald verantwortlich. Deutlich häufiger als mit dem tatsächlichen Missbrauch und dessen Aufzeichnung haben die Beamten es mit der ebenfalls strafbaren Verbreitung kinder- und jugendpornografischen Materials zu tun. 62 solcher Fälle gab es im vergangenen Jahr allein im Landkreis. Aufklärungsquote: weit über 90 Prozent. Eine Beamtin gibt der OZ Einblicke in ihre Arbeit. Wie sie heißt, ihr Alter, der Wohnort, ob sie selbst Kinder hat – all diese Informationen dürfen nicht öffentlich werden. Zu groß ist das Risiko, dass die Ermittlerin Ziel von Drohungen oder noch schlimmerem wird, heißt es aus dem zuständigen Polizeipräsidium Neubrandenburg. Daher erfolgt der Kontakt auch nur vermittelt über die Pressestelle des Präsidiums.

Hauptaufgabe sind umfangreiche Recherchen

Dass wie beim aktuellen Fall aus Greifswald im Vorfeld einer Durchsuchung oder Festnahme umfangreiche Recherchen zu Tatverdächtigen erfolgen, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel, berichtet die Beamtin. Dies sei sogar die hauptsächliche Tätigkeit der Ermittler. Sie sitzt also nicht den ganzen Tag vor dem Computer und muss sich eine schreckliches Filmaufnahme, eine grauenhafte Fotografie nach der anderen ansehen. Nur etwa zehn Prozent nehme die Sichtung des tatsächlichen Materials ein.

„Wir haben nur die Sachbearbeitung im Kopf“

Trotzdem höre sie einen Satz – auch von Kollegen aus anderen Abteilungen – immer wieder: „Das könnte ich nicht. Ich würde immer mein Kind dabei vor Augen haben.“ Doch so gehe es ihr und den anderen Ermittlern im Team nicht. „Wir haben nur die Sachbearbeitung im Kopf“, sagt sie. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass ein Fall „an die Nieren gehe“ und man sich mit anderen Ermittlern austauschen muss. Auch dafür seien die Beamten aus MV untereinander gut vernetzt. Sensibilität ist natürlich auch im Umgang mit den Opfern geboten. Für die kindgerechte Befragung würden Ermittler geschult. Schon bei der Ausbildung an der Fachhochschule der Polizei in Güstrow sei dies ein Thema.

Ermittlerin: Auch Verdächtige haben Respekt verdient

Und selbst oder gerade den Tatverdächtigen gegenüber müssen die Polizisten Ruhe bewahren. Nicht jeder sei automatisch pädophil, nicht alle hätten den gleichen Antrieb. Vielmehr sei es wichtig, auch Verdächtigen die Möglichkeit einzuräumen, sich zu äußern und ihnen mit Respekt zu begegnen. Das sei nicht zuletzt auch für den Erfolg der Ermittlungen wichtig. Als gutes Ende einer Durchsuchung beispielsweise, bezeichnet die Ermittlerin den Moment, wenn ein Beschuldigter noch während der Maßnahmen gesteht. Wenn Verdächtige vollumfänglich aussagen, erspare man auch ihren kindlichen Opfern weitere, möglicherweise traumatisierende Aussagen vor Gericht.

Viele Hinweise kommen aus den USA

Doch wie kommen die Beamten an die Informationen, um die Täter aufzuspüren? Die meisten Hinweise auf tatsächliche Tatverdächtige bekommt die Polizei in Form von IP-Adressen. Diese dienen Computern, Tablets und Smartphones als eine Art „Auto-Kennzeichen“ für das Netz, machen die einzelnen Geräte identifizierbar und lassen sich mit dem entsprechenden Ermittlungsaufwand auch realen Personen zuordnen. Wer im Straßenverkehr geblitzt wird, wird über sein Kennzeichen ausfindig gemacht – Internetkriminelle eben über ihre IP-Adresse. Viele dieser Adressen bekommt die Kripo seit 2012 aus den USA. Seit einer Gesetzesnovelle sind amerikanische Provider seitdem verpflichtet, kinderpornografische Aufnahmen zu Sichten und zu melden.

Im „Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder“ (NCMEC) wird das Material ausgewertet. Gibt es Hinweise auf Täter oder Opfer aus Deutschland, werden sie zunächst das Bundeskriminalamt weitergeleitet, von dort aus werden die Informationen an die zuständigen Landeskriminalämter und dann in die vor Ort zuständigen Inspektionen verteilt. Auch aus anderen Verfahren ergeben sich regelmäßig Hinweise auf weitere Tatverdächtige.

Immer mehr Jugendliche selbst Täter

Immer häufiger handelt es sich dabei auch selbst um Jugendliche. 2020 war von 51 Tatverdächtigen im Landkreis etwa jeder Vierte ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Daher würden die Beamten inzwischen häufig mit „normverdeutlichenden Gesprächen“ arbeiten, wie sie es nennen. Kinder und Jugendliche seien sich manchmal gar nicht bewusst, dass es nicht einfach lustig ist, Nacktbilder in Chats oder WhatsApp-Gruppen zu teilen oder Nacktaufnahmen von anderen einzufordern. Hier sei Aufklärung in den Vernehmungen notwendig – und das Sensibilisieren der Eltern und natürlich der Kinder und Jugendlichen selbst, beispielsweise durch Präventionsbeamte in den Schulen.

Täter erwarten künftig höhere Strafen

Das sei vor allem deshalb wichtig, weil Täter künftig schärfere Strafen erwarten. Erst Ende März beschloss der Bundestag ein Gesetz, welches sexualisierte Gewalt gegen Kinder, inklusive der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie, stärker als zuvor ahnden soll. Wurde hierfür zuvor eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren durch das Strafgesetzbuch gefordert, liegt das Strafmaß nun bei mindestens einem und höchstens zehn Jahren Freiheitsentzug. Täter, die mit dem Missbrauchsmaterial handeln, kommen sogar bis zu 15 Jahre hinter Gitter.

Die höhere Strafe würde auch den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Hausdurchsuchung in Greifswald betreffen, sollte sich der Verdacht des Besitzes kinderpornografischen Materials bestätigen und Anklage erhoben werden. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Nicht nur für die Recherche im Vorfeld, auch für die Sichtung der Datenträger wird viel Zeit verwendet.

Von Alexander Kruggel