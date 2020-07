Kinderschänder-Prozess: Greifswalder Vater zu Gefängnisstrafe verurteilt

Stralsund/Greifswald

Ein Vater aus Greifswald ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts Stralsund sah es als erwiesen an, dass der heute 43-Jährige seine Tochter ab dem 11. Lebensjahr und die siebenjährige Tochter einer Bekannten in insgesamt neun Fällen missbraucht hat. Der Mann habe das Vertrauen beider Kinder schamlos ausgenutzt und erhebliche Schäden ausgelöst, sagte Richterin Birgit Lange-Klepsch am Freitag bei der Urteilsverkündung.

Damit entsprach das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Sie hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten gefordert. Der Verteidiger des ehemaligen Gleisbauers plädierte auf Freispruch. Der Vater hatte die Taten während des Prozesses bestritten.

Tochter fasste Mut und zeigte den Vater an

Am 18. Dezember 2019 stürmen 24 SEK-Beamte die Wohnung des Greifswalders in der Südstadt. Fünf Jahre nach dem ersten Übergriff hatte die in Süddeutschland lebende 16-jährige Jugendliche den Mut gefunden, ihren Vater anzuzeigen. Inzwischen hatte sie erfahren, dass ihr Vater auch ein anderes Mädchen missbrauchte. Bei der Polizei berichtete sie nicht nur von den sexuellen Handlungen, sondern auch von Drogenbesitz und erzählt den Beamten, dass ihr Vater Reichsbürger sei. Bei der Festnahme stieß die Polizei auf eine Hanfplantage mit 70 Pflanzen.

