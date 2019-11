Kindeswohlgefährdung: Was sich nach dem „Fall Leonie“ ändern soll

Vorpommern-Greifswald

Die Meldungen über Kindeswohlgefährdungen haben in den vergangenen Jahren im Landkreis Vorpommern-Greifswald stetig zugenommen. Waren es 2015 noch 636 Anzeigen, erhielten die Behörden 2018 bereits 966 Verdachtshinweise. Die Zahl wird 2019 vermutlich einen weiteren Negativrekord erreichen. „Wir haben gegenüber dem Vorjahr fast eine Verdoppelung der Meldungen“, informiert Sylvia Vierling, Sachgebietsleiterin für Jugendhilfe. Per 28. Oktober lagen dem Amt demnach bereits 928 Hinweise vor – so viele wie noch nie. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es laut Vierling 565.

Nicht jede Information entpuppt sich zum Glück als tatsächliche Kindeswohlgefährdung. 2018 seien pro Monat durchschnittlich 23 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen worden. Doch manchmal kommt jede Hilfe zu spät – wie im Falle von Leonie aus Torgelow im Januar dieses Jahres. Das sechsjährige Mädchen kam mutmaßlich nach Misshandlungen ihres Stiefvaters David H. ums Leben. Der Mann steht derzeit wegen Mordes vor Gericht, voraussichtlich im Dezember wird der Strafprozess fortgesetzt.

Land und Nachbarlandkreis unterstützen Anliegen

„ Leonies tragischer Tod hat uns veranlasst, verschiedene Handlungsweisen noch einmal genau zu überdenken“, sagt Kreissozialdezernent Dirk Scheer. Mit der Folge, dass in Kürze eine rechtsmedizinische Kinderschutzambulanz eingerichtet werde. Deren Ziel soll es sein, zeitnah und konsequent zu agieren. „Vermutet ein Sozialarbeiter eine Kindesmisshandlung, soll in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin Greifswald schnell eine Inaugenscheinnahme erfolgen“, erklärt Scheer.

Mit anderen Worten: Ein geschulter Expertenblick soll künftig helfen, eine Kindeswohlgefährdung frühzeitig zu erkennen oder auszuschließen. Scheer hofft auf einen Start im Januar 2020. Das Land unterstütze die Einrichtung dieser Kinderschutzambulanz mit 40 000 Euro. Weitere 20 000 Euro gebe der Kreis Vorpommern-Greifswald hinzu und noch einmal die gleiche Summe komme vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Damit sei es möglich, vorpommernweit zu agieren, würdigt der Dezernent das Engagement der Nachbarn.

Bereitschaftsdienst wird verstärkt

Bereits im Frühjahr hatte der Kreis als erste Konsequenz nach Leonies Tod angekündigt, Mitarbeiter der Kitas, Jugendhilfe und sozialen Dienste verstärkt schulen zu wollen. Doch es gibt noch weitere Veränderungen, die auf den Weg gebracht wurden. Der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes, den derzeit drei Mitarbeiter freier Träger rund um die Uhr gewährleisten, werde ab Januar 2020 personell mit drei Mitarbeitern des Jugendamtes aufgestockt.

Damit stünden dann jeweils zwei Personen für Einsätze nach einer Meldung über Kindeswohlgefährdungen in den Bereichen Greifswald, Anklam und Pasewalk zur Verfügung. Die drei Jugendamtsmitarbeiter, erläutert Vierling, gingen ansonsten ganz normal ihrer Tätigkeit nach. Um die Dienste abzusichern, sei eine personelle Verstärkung des Amtes erforderlich. „Wir haben deshalb drei Sozialarbeiter- und eine Teamleiterstelle neu ausgeschrieben“, sagt sie. Das habe Mehrkosten im Personalbereich zur Folge.

Aber nicht nur dort. Der Haushalt des Jugendamtes erfordert im kommenden Jahr laut Entwurf einen Zuschuss von 49,5 Millionen Euro – das sind 5,5 Millionen mehr als im laufenden Jahr. In vielen Positionen müssen die Finanzen aufgestockt werden, weil junge Familien oder Alleinerziehende nicht mehr allein mit ihrem Nachwuchs klarkommen.

Mehr Hilfen für Eltern mit Erziehungsproblemen

Ein Beispiel: „Wir haben einen Riesenbedarf an Plätzen in Mutter-Kind-Einrichtungen“, sagt Sylvia Vierling. 2016 habe es pro Monat noch durchschnittlich elf Fälle gegeben. „Mittlerweile hat sich die Zahl verdoppelt“, berichtet sie und erklärt: „Wir erleben immer häufiger junge Eltern, die eine Unterstützung bei ihrer Erziehungstätigkeit benötigen.“

Zumeist handele es sich um junge Mütter, die seelische und/oder geistige Beeinträchtigungen haben beziehungsweise davon bedroht seien. „Manche haben ein Kind, andere zwei, drei oder gar vier“, so Vierling. Die Platzkapazitäten seien daher in Kooperation mit freien Trägern dringend auszuweiten. Plante der Kreis 2019 für diese Mutter-Kind-Häuser 460 000 Euro ein, ist es in den folgenden zwei Jahren jeweils fast eine Million Euro.

Neu: Kitas helfen bei Familienbildung

Daneben möchte das Jugendamt mit einem neuen Angebot frühzeitig intervenieren. Denn manchmal brauche es nur Impulse, um unbewusste kindeswohlgefährdende Elemente im Familienalltag zu erkennen und zu verändern.

Dem soll das Projekt „Öffnung von Kitas für Familienbildung“ dienen: Eltern würden in den Kitas Angebote erhalten, die für den Umgang mit den eigenen Kindern sensibilisieren, aber auch den Austausch mit anderen Eltern fördern und Tipps zur Gestaltung des Familienalltags geben. Dafür plant der Landkreis pro Jahr künftig 33 000 Euro in den Haushalt ein.

Steigende Kosten gebe es darüber hinaus im Bereich Hilfen zur Erziehung. Sei es die Beratung von Sorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen oder die sozialpädagogische Einzelbetreuung, sei es die Unterstützung von geistig behinderten Eltern oder die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien … in nahezu allen Positionen müsse der Kreis im nächsten Jahr mehr Geld aufbringen als bisher.

Allein bei der Vollzeitpflege steige der Bedarf von 3,2 Millionen auf 4,6 Millionen Euro. „Zurzeit haben wir 321 Kinder in Pflegefamilien untergebracht“, sagt Vierling. Tendenz steigend. Denn die Devise laute: Vollzeitpflege vor Heimunterbringung.

