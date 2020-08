Greifswald

Leonie (9) und Rafael (7) Thürk sitzen in den weichen Kinostühlen und warten gespannt darauf, dass sich der Vorhang hebt. Gemeinsam mit ihrer Oma Dagmar Thürk und ihrem Papa schauen sie sich den Kinderfilm „Max und die wilde 7“ an. „Ich freue mich auf den Film und ganz besonders auf das Popcorn“, sagt Leonie mit einem Lächeln. Wenn die Enkelkinder zu Besuch in Greifswald sind, gehe es fast immer ins Kino, erzählt Dagmar Thürk. Angst davor, sich im Kino mit dem Coronavirus anzustecken, habe sie keine. Schließlich sei auch noch nicht viel los in den Vorstellungen. Den Film schaut sich die Familie allein an.

Seit dem 6. August hat das Greifswalder Kino in der Dompassage wieder für Besucher geöffnet. Doch der Start lief bisher verhalten an. Das habe laut Theaterleiter Christoph Kämke mehrere Gründe. „Zum einen ist der Sommer keine typische Jahreszeit, um ins Kino zu gehen. Zumindest, wenn nicht gerade neue Blockbuster über die Leinwand laufen“, erklärt er. „Zum anderen sind die Gäste noch zögerlich wegen der aktuellen Lage.“

Nur 30 Prozent Auslastung im Kinosaal

Zumindest bei letzterem kann der Kino-Chef beruhigen: Die Hygienemaßnahmen werden auch im Kino durchgesetzt. Heißt konkret: „Im Foyer muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen sowie der Mindestabstand eingehalten werden.“ Auch Kontaktzettel müssen die Gäste ausfüllen. Zudem würden die Vorstellungen zeitlich versetzt beginnen, so dass das Foyer nicht zu voll ist.

Im Saal selbst müsse kein Mundschutz mehr getragen werden, dafür werde hier auf den Abstand geachtet. „Wir haben extra einen Mitarbeiter, der vor jeder Vorstellung schaut, ob der Abstand zwischen den Gästen eingehalten wird“, erklärt Kämke. Familien und Freundesgruppen können natürlich nebeneinander sitzen, doch zum nächsten Gast soll der Abstand gewahrt sein. „Das hat zur Folge, dass der Saal nur zu etwa 30 Prozent ausgelastet sein kann. Das ist wirtschaftlich sehr schwierig.“ Bei großen Blockbustern wären die Säle bis zu 90 Prozent gefüllt gewesen.

Ein weiteres Problem sieht der Greifswalder Kinoleiter in der derzeitigen Filmauswahl. „Die Filmware ist derzeit noch sehr bescheiden“, drückt er diplomatisch aus. Es laufen Filme, die bereits vor dem Lockdown auf der Leinwand zu sehen waren, sowie einige Kinderfilme. „So langsam starten wir wieder mit neuen Filmen, etwa jede Woche eine neue Premiere.“ In dieser Woche startete beispielsweise der Film „I Still Believe“ – ein Jugendfilm, in dem es um Musik, Schicksale und die Liebe geht.

Die ganze Kinobranche schaut auf die Premiere von „ Tenet “

Der Hintergrund, dass es wenige neue Filme gibt, sei folgender: „Es gibt zwei wichtige Akteure in der Kinobranche, zum einen das Kino selbst, welches die Filme zeigt, und zum anderen die Verleiher, die bis zu 50 Prozent des Ticketpreises von den Kinos erhalten“, erklärt Kämke. Die Verleiher wollen sichergehen, dass die Ausgaben, die im Rahmen der Filmproduktion entstanden sind, wieder reinkommen oder sogar noch Gewinn erwirtschaftet wird.

„Durch die derzeitige Situation wollen wir und natürlich auch die Verleiher kein Risiko eingehen, aber einer muss nun einmal anfangen. Und das waren die Kinos.“ Weil die Verleiher zunächst keine neuen Filme herausgeben wollten beziehungsweise der Start der Filme wie „ Mulan“ weiter verschoben wurde, konnte das Kino auch nicht wie geplant früher öffnen.

Nun werde geschaut, wie gut der erste große Blockbuster nach dem Lockdown in den Kinos ankommt. Premiere für den Film „ Tenet“ ist am 26. August. Ein Agent soll darin den dritten Weltkrieg verhindern, indem er versucht, eine Person zu stoppen, die die Zeit manipulieren kann. „Alle warten nur darauf, was passiert. Der Erfolg des Filmes in den Kinos wird richtungsgebend für die weitere Entwicklung“, sagt Kämke. Dann würden nämlich die Kinos sowie Verleiher merken, ob es sich lohnt, neue Filme auf die Leinwand zu bringen oder nicht.

Kino hat den Lockdown gut überstanden

„Das ist ein langer Prozess, bis wir wieder viele neue Filme zeigen können“, denkt Kämke. Und die Kinos würden die Last mit tragen. Den Lockdown hätte das Greifswalder Kino gut überstanden. „Aber wenn es langfristig so weitergeht, wird es wirtschaftlich schwierig.“ Er hofft, dass die Verleiher den Kinos ein Stück weit entgegenkommen. Auch hofft er, dass im Saal eine Abstandsregelung von nur einem Meter getroffen werden könne.

Trotz alledem freut sich Kämke, dass das Kino wieder geöffnet hat. „Die Leute nehmen es an, dass sie wieder Filme auf der großen Leinwand schauen können und halten sich an die Regelungen“, zeigt sich der Kinoleiter erleichtert.

Von Stefanie Ploch