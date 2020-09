Rostock

Der größte Kino-Erfolg des bisherigen Jahres – er kostet den Zuschauer 11,50 Euro. So viel jedenfalls nimmt das Rostocker Cinestar-Kino für ein Ticket für Christopher Nolands Actionfilm „ Tenet“.

Ein teures Vergnügen, sagen viele Zuschauer. Doch was genau ist daran so teuer? „Kino wird im Gegensatz zu anderen Kultur- und Freizeiteinrichtungen nicht staatlich subventioniert“, erklärt Oliver Fock, Chef der Cinestar-Gruppe. Unter dem Strich reicht der Ticketpreis nicht mal, um die Kosten zu decken: Ohne Popcorn und Werbefilme wäre Kino für die Betreiber ein Verlust.

45 Prozent für Verleiher und Studios

Deutschlands größter Kino-Betreiber rechnet vor: Von den 11,50 Euro pro Kinoticket geht der größte Anteil nach Übersee – über die Verleiher an die großen Hollywood-Studios und die Mega-Stars mit ihren Millionengagen. 45 Prozent beträgt der Anteil der „ Hollywood“-Kosten an jedem Ticket. Also rund 5,18 Euro.

22 Prozent für Mieten und Investitionen

Große Leinwände, 3D-Technik, neue Tonsystem und riesige Säle in bester Lage: Der Branchenverband HDF Kino gibt die Kosten für Mieten und Investitionen mit 22 Prozent an. Macht beim aktuellen Nolan-Film immerhin 2,53 Euro.

17 Prozent für das Personal

Trotz all der Technik: Ohne die Filmvorführer, die Kartenverkäufer, die Reinigungskräfte und Popcornverkäufer geht im Kino bis heute nichts. Die Steigerungen der Mindestlöhne machen sich auch hier bemerkbar. Dennoch: Unter dem Strich, so Cinestar-Chef Fock, machen die Personalkosten gerade mal 1,95 Euro pro Ticket aus.

10 Prozent für den Staat

Auch „Vater Staat“ verdient am Kino-Vergnügen kräftig mit: Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer. Laut Branchenverband HDF Kino liegt der Anteil der „Steuern und Abgaben“ pro Ticket ungefähr bei zehn Prozent – also bei 1,15 Euro für „ Tenet“.

10 Prozent für die Verwaltung

Die neuesten Filme kommen aber nicht einfach so ins Rostocker Kino: Hinter den Kulissen arbeitet bei Cinestar ein Team an den Spielplänen, am Onlineportal, hält Kontakt zu den Verleihern, macht die Buchhaltung und vieles mehr. Wie in jedem anderen Unternehmen auch. Das kostet weitere zehn Prozent des Ticketpreises, ebenfalls 1,15 Euro.

5 Prozent für die Werbung

Und woher soll der Zuschauer wissen, was gerade im Kino läuft? Die Verleiher und Studios machen zwar mittlerweile vor allem im Internet jede Menge Werbung selbst für ihre Filme, doch auch die Kinobetreiber müssen Geld für Marketing ausgeben. Fünf Prozent je Ticket, 0,57 Euro.

Ohne Popcorn geht es nicht

„In den vergangenen Jahren ist es fast überall zu Kostensteigerungen gekommen, die zum Teil auch an den Kunden weitergegeben werden mussten. Tatsächlich erhöhen wir aber im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen, die die Preise aufgrund der Pandemie angehoben haben, aktuell nicht“, versichert Cinestar-Chef Fock.

Und was ist mit Popcorn, Getränke, Snacks: Wie wichtig sind diese Einnahmen heutzutage für Kinobetreiber? „Ohne diese Zusatzeinnahmen wäre ein Kinobetrieb wirtschaftlich nicht möglich“, so Fock. Damit verdienen die Kinos eigentlich ihren Gewinn.

Von Andreas Meyer