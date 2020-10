Gützkow

Seit drei Monaten laufen die Sanierungsarbeiten am Außenmauerwerk der Gützkower Kirche St. Nicolai. Lange Zeit hat Pastor Hans-Joachim Jeromin Klinken putzen müssen, um die 244 000 Euro für einen ersten Bauabschnitt zusammenzubekommen.

Doch jetzt ist klar: Das Geld reicht für die beabsichtigten Reparaturen nicht aus. „Die Schäden sind immens“, sagt er mit ernstem Tonfall und verdeutlicht: „Nach ersten Untersuchungen war ursprünglich geplant, 900 Ziegel in den Strebpfeilern zu ersetzen. Doch mittlerweile sind die Handwerker schon bei 6300 Steinen angelangt.“

Steine sind sehr marode

Über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte bahnte sich der Niederschlag einen Weg ins Mauerwerk. Der Mörtel, ein Gemisch aus Kalk und Sand, sollte die Steine zusammenhalten. Aber von all dem ist nicht mehr viel übrig. Auch die alten Steine im Reichsformat seien nicht wiederverwendbar. Feuchtigkeit und Frost im Winter machten sie völlig marode. Fast grenzt es an ein Wunder, dass die acht Strebpfeiler überhaupt noch stehen.

„Zum Glück haben sie für den Kirchenbau keine statische Funktion. Sie wurden 1883 aus rein gestalterischen Gründen errichtet. Die Rissbildung im Gewölbe konnten sie nicht aufhalten“, sagt Pastor Jeromin. Überhaupt seien im 19. Jahrhundert zahlreiche Veränderungen am Feldsteinbau, der aus dem 13. Jahrhundert stammt, vollzogen worden. So wurde beispielsweise im Innern ein viereckiger Pfeiler vor dem Altarbogen entfernt. Um dem Gotteshaus wieder mehr Stabilität zu verleihen, wurde deshalb 1998 ein Zuganker in den Triumphbogen eingezogen. Vielleicht nicht der Letzte.

Dachziegel stürzen herab

Mit Bangen verfolgt die Kirchengemeinde daher die derzeitige Sanierung und hofft auf wenig neue Überraschungen. Die Arbeiten der beauftragten Hochbau- und Denkmalpflege GmbH Stralsund gehen gut voran. Weil an den Pfeilern aber mehr zu machen sei als gedacht, werden einige Arbeiten ins nächste Jahr verschoben, der Mauerkamm am Ostgiebel etwa. Er soll künftig verhindern, dass die Dachziegel bei Unwetter wegbrechen. „Auch der Westgiebel soll so einen Mauerkamm erhalten“, sagt Jeromin und baut auf weitere Finanzmittel.

Die Kirche St. Nicolai in Gützkow wird noch lange Baustelle bleiben. Quelle: Petra Hase

Nur mit Hilfe der Städtebauförderung des Landes, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ( DSD) und der Unterstützung des Kirchenkreises sei es der Kirchengemeinde gelungen, die Arbeiten zu beauftragen. Für den zweiten Bauabschnitt gebe es Signale, Geld aus dem Strategiefonds des Landes zu erhalten. „Darüber hinaus werden wir wieder bei der DSD und anderen Stiftungen Mittel beantragen“, gibt sich Jeromin zuversichtlich.

Er hoffe, dass 2021 nicht nur die Außenarbeiten beendet werden können, sondern auch die Sanierung im Innern beginne. Da die Feuchtigkeit ins Innere drang, müsse der Putz runter und neuer her. Das Bauvolumen werde mit 250 000 Euro ähnlich hoch ausfallen wie in diesem Jahr. „Und irgendwann ist dann auch das Dach fällig“, sagt er. Zwar wurde dies erst 1992 dank des Hilfsprojektes eines westdeutschen Kirchenkreises eingedeckt. Doch die Jacobipfannen sind für die Gützkower Plebanatskirche einfach zu leicht; immer wieder fallen Ziegel herab.

Von Petra Hase