Die Kirche in Ranzin wurde zur „KiBa-Kirche des Jahres“ 2021 gewählt. Das aus dem 13. Jahrhundert stammende Gotteshaus an der touristisch stark frequentierten Strecke nach Usedom setzte sich in einer Abstimmung der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (KiBa) mit 3.960 Stimmen gegen elf andere Kirchen in ganz Deutschland durch. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Vor allem, weil sie nicht allein von einem Fachgremium, sondern unter der Beteiligung vieler Menschen erfolgt ist, die sich mit der Kirche verbunden fühlen“, sagt Ulf Harder, Pastor der Kirchengemeinde, die zum Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis gehört.

Identifikation mit Kirche

Die Beteiligung zeige, wie sehr sich Menschen mit der Kirche identifizieren. Sie sei als Gotteshaus auch ein Kulturdenkmal, das für die kommenden Generationen erhalten werden sollte. Die Auszeichnung wolle Ulf Harder auch nutzen, um für Spendengelder zu werben, die dringend benötigt werden.

Hartmut Dobbe (links), Mitglied des Vergabeausschusses der Stiftung KiBa, überreichte die Urkunde „Kirche des Jahres" an Pastor Dr. Ulf Harder und an den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Bernd-Michael Kellerhoff (rechts). Quelle: PEK/Sebastian Kühl

Nachdem bereits das Dach und das Innenschiff der Kirche saniert worden sind, soll nun der Turm dran kommen. „Bei der Turmsanierung geht es um die statische Sicherung, aber auch um Materialschäden an der Außen- und Innenhaut. Wir freuen uns, dass mit der Sanierung auch eine optische Aufwertung verbunden ist“, so Harder.

Spendengelder werden gebraucht

Damit das Projekt noch in diesem Jahr starten kann, müssen mindestens 30.000 Euro Spendengelder eingesammelt werden, so das Gemeindeoberhaupt. Die Gesamtkosten betragen 500.000 Euro. Vom Bund wurden 180.000 Euro zugesagt, das Land stellt weitere Fördermittel in Aussicht. Der Evangelische Kirchenkreis gibt 20.000 Euro, die Stiftung KiBa 10.000 Euro und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz weitere 10.000 Euro.

„Das Land unterstützt uns sehr, deswegen ist die Kirchengemeinde sehr dankbar. Allerdings müssen wir das Gesamtprojekt überdenken, weil der Bund nicht so viel Geld zugesagt hat, wie wir ursprünglich gehofft hatten“, sagt Harder. Die KiBa hat deutschlandweit seit 1999 Sanierungsvorhaben in Höhe von 33,9 Millionen Euro unterstützt.

Hingucker im Gotteshaus

Der Bau des im Wesentlichen aus unbehauenen Feldsteinen gefertigten Ranziner Gotteshauses begann 1249. Der Westturm aus Backstein wurde 1861 errichtet. Im Inneren der Kirche gehören vier Buntglasfenster und freigelegte Wandmalereien, Grabplatten mit Wappen und Inschriften von 1315, 1357 und 1407, die zu den ältesten erhaltenen Grabdenkmälern in Vorpommern gehören, zu den Hinguckern. Eine vor wenigen Jahren neben der Kirche eingerichtete Begegnungsstätte der Gemeinde bringt Menschen aus Ranzin und der Umgebung zusammen. Angrenzend wurde ein Streuobstgarten eingerichtet.

