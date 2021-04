Kirchengut Strellin: Wenn Kühe glücklich gucken

Strellin

Monatelang haben sie im Stall verbracht, am Mittwoch ging es endlich wieder hinaus: Rund 120 Milchkühe der Rasse Angler liefen am Mittwochmorgen im Eiltempo auf die Hofweide vom Kirchengut Strellin. Ein wildes Spektakel, auf das sich die Biolandwirte Anne Schritt und Wilhelm Höper jedes Jahr ganz besonders freuen. Denn beim Beobachten der Tiere, die jeweils gut eine halbe Tonne wiegen, wird klar: Auch Kühe können unbändige Freude empfinden! Übermütig rennen und springen sie nach dem Viehtrieb über die Weide, um dann genüsslich das erste frische Grün zu fressen. Ein Blick in die Augen der friedfertigen Kühe sagt alles: So gucken nur glückliche Wesen! Die Angler, auch Deutsches Rotvieh genannt, ist eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Schritt und Höper haben auf ihrem Hof inklusive der Jungrinder etwa 250 Angler. Die Milchkühe geben rund 16 Liter Milch pro Tier und Tag. Die Vermarktung läuft über die Berliner Milchmanufaktur, das Rindfleisch indes wird über den Biopark vertrieben.

Von Petra Hase