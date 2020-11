Kirchplatzschule: Schwerin empfiehlt Wolgast, sich 2021 zum siebten Mal um Fördermittel zu bewerben

Wolgast

Für die Sanierung der Kirchplatzschule in Wolgast gibt es keine Efre-Fördermittel aus Schwerin. Das SPD-geführte Energieministerium hat den Antrag der Stadt Wolgast abgelehnt, nachdem sie explizit durch das Ministerium sowohl schriftlich als auch mündlich zur Bewerbung aufgefordert worden war. Die Ablehnung erfuhr Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU) auf telefonische Nachfrage Anfang Oktober (die OZ berichtete).

Dazu teilt die Sprecherin des Energieministeriums, Renate Gundlach, auf OZ-Nachfrage folgendes mit: Mit Schreiben vom 23. Juni 2020 sowie über unsere Homepage wurden die 23 Mittel- und Oberzentren des Landes, also auch die Stadt Wolgast, über den vierten Efre-Projektaufruf informiert. In dessen Rahmen standen 12 Millionen Euro insbesondere für Schulbauvorhaben zur Verfügung. Mit dem Aufruf wurden die Bewertungskriterien für einzureichende Projekte veröffentlicht. Die Stadt Wolgast haben wir zusätzlich extra per Telefon auf die Veröffentlichung des Aufrufs aufmerksam gemacht, da dem Energieministerium die angespannte Schulsituation in der Gemeinde bekannt ist.

Schwerin : Projekt ließ sich nicht bis 2023 umsetzen

Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 28. August 2020 sind elf Anträge mit einem Antragsvolumen von 32,5 Millionen Euro eingegangen, darunter auch von Wolgast. Damit war das vorhandene Budget deutlich überzeichnet. Daher wurde, so wie vorgeschrieben, eine Entscheidung durch das Auswahlgremium aus Vertretern von Energie- und Wirtschaftsministerium, Sozialpartnern und der Efre-Fondsverwaltung notwendig. Diese fand am 12. Oktober statt.

Auf der Basis der mit dem Aufruf veröffentlichten Bewertungskriterien wurden andere Schulbauvorhaben höher bewertet als das in Wolgast. Ein Kriterium bei der Punktevergabe war z. B. die Umsetzbarkeit und Zügigkeit der Fertigstellung. Hier war das Wolgaster Projekt das einzige, das die im Projektaufruf vorgegebene Realisierungs- und Schlussabrechnungsfrist 30. Juni 2023 nicht einhält.

Problem mit Vermietung an Evangelische Schulstiftung

Bei dem Projekt von Wolgast kam erschwerend hinzu, dass durch die beabsichtigte Vermietung von Räumen an einen Dritten (gemeint ist die Evangelische Schulstiftung – d. Red.) bei einer Förderung Einnahmen zu berücksichtigen sind. Dies hatte die Stadt im Antrag nicht berücksichtigt, da die Einnahmen für das Projekt noch nicht genau feststehen.

Wolgast hat sich mit dem Vorhaben im zweiten, dritten und vierten Efre-Projektaufruf beworben sowie 2020 für Mittel aus dem Städtebauförderprogramm, welches ebenfalls überzeichnet war. Die Stadt hat aber die Möglichkeit, sich zum 15. Januar 2021 für die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 2021 zu bewerben.

