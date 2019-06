Gützkow

Marmelade kochen, Plätzchen backen oder einen Salat frisch zubereiten: Die Lütten der Kindertagesstätte „Peeneflöhe“ in Gützkow wünschen sich eine neue Kinderküche, um künftig regelmäßig gemeinsam zu kochen oder zu backen. „Wir haben zwar eine Küche, aber die ist sehr alt und auch nicht kindgerecht. Die Arbeitshöhe ist viel zu hoch“, sagt Katja Becker, Leiterin der Einrichtung, die sich in Trägerschaft des Arbeitersamariterbundes befindet. Deshalb freut sie sich über das Engagement des im Dezember 2018 gegründeten Kita-Fördervereins „Peeneflöhe“, für eine neue, farbenfrohe Küche Geld zu sammeln. Dabei bedient sich der Verein der Sparkassen-Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ – initiiert von Vorstandsmitglied Madleen Lahn.

„Bis Ende Juli möchte unser Verein rund 4000 Euro Spendengelder generieren, um die Küche noch vor der Adventszeit an die Lütten übergeben zu können“, sagt Vorsitzender Stephan Grabow. Der Start der Aktion Mitte Mai verlief erfolgreich: Bis jetzt sorgten 23 Unterstützer für 1620 Euro. „Es wäre toll, wenn noch mehr Geld gespendet wird“, so Grabow, denn die Fundingschwelle liege bei 3640 Euro. So viel Geld muss mindestens zusammenkommen, um dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Bleibt die Summe darunter, erhalten die Spender ihr Geld zurück – eines der Prinzipien der Crowdfunding-Plattform.

Eine Plattform, die schon einigen Schul- und Sportvereinen oder auch Kirchengemeinden geholfen hat: „Seit dem Start unserer Regionalplattform im März 2018 sind bereits über 102000 Euro zusammen gekommen“, sagt Annett Müller vom Team „99 Funken“ der Sparkasse Vorpommern. Rund 750 Unterstützer engagierten sich für 27 verschiedene Projekte. „Dabei geht es nicht darum, dass jemand eine große Summe spendet. Auch zehn und 20 Euro helfen weiter und tragen dazu bei, dass der jeweilige Verein die Fundingschwelle überschreitet“, sagt sie. Zahlreiche Initiatoren steckten viel Mühe und Elan in die Aktion, würdigt Müller. „Deshalb freuen wir uns mit jedem Verein, dessen Projekt erfolgreich endet“, sagt sie.

Aktuell laufen sieben Projekte, darunter auch zwei Greifswalder. Eins von ihnen nennt sich „Theater für alle“, initiiert vom Theaterpädagogen Jan Holten. Ziel ist eine umfassende Projektbroschüre, die von einer Künstlerin gestalten werden soll. „Mit dieser Broschüre wollen wir unserer Theaterarbeit einen großen Aufschwung geben bei der Suche nach Partnern, Förderern, Spielern und Unterstützern“, so Holten. Ein anderes Projekt forciert der HC Vorpommern Greifswald, dabei geht es den Handballern um Spenden für die Reparatur des Vereinsbusses. Und auch das neue Mehrgenerationenhaus in Hinrichshagen hat das Crowdfunding für sich entdeckt, sammelt gerade Mittel für eine Vogelnestschaukel, die sich die Kinder wünschen.

Das Gute an allen Aktionen auf der „99 Funken“-Plattform: Die Sparkasse Vorpommern verdoppelt aus ihrem Spendentopf so lange jedes Funding, bis die Hälfte zur erfolgreichen Finanzierung erreicht ist oder aber der Spendentopf leer. „Noch ist Geld drin“, sagt Annett Müller. Von den 20000 Euro ist erst etwas mehr als die Hälfte aufgebraucht.

Die Kita Peeneflöhe in Gützkow feierte am Montag ein großes Kinderfest. Anlass war der Kindertag am Wochenende. Quelle: HGW

Für die Kinderküche der „Peeneflöhe“ stiftete die Sparkasse auf diese Weise bislang 830 Euro. Stephan Grabow hofft, dass in den nächsten Tagen noch einiges von Unterstützern dazu kommt. Denn: Gemeinsames Kochen und Backen fördere den bewussten Umgang mit Lebensmitteln, die Motorik und das soziale Verhalten der Kinder. Und es macht vor allem eins: Spaß und Lust auf gesundes Essen. Bis 31. Juli ist noch Zeit für eine Spende. Darüber hinaus will der 16 Mitglieder zählende Förderverein demnächst ein weiteres Projekt angehen: Auf dem Kita-Hof sollen Hochbeete zum Bepflanzen errichtet werden. Grabow will zunächst versuchen, Geld aus einer Stiftung zu generieren. Die am Montag von den Kindern eingeweihte Matschküche auf dem Spielplatz hatte wiederum eine ganz andere Finanzierungsquelle: Das Geld stammte aus dem Spendenlauf, der im Sommer vorigen Jahres erstmals stattfand und von den Eltern finanziert wurde. Aus dem Traum einer großen Matschanlage mit fließend Wasser indes wurde leider nichts. „Die Sicherheitsauflagen dafür waren einfach zu hoch“, bedauert Kita-Leiterin Katja Becker. Die Lütten erfreuten sich beim Kinderfest am Montag auch an der kleinen Variante.

https://www.99funken.de/kinderkueche-kita-peenefloehe

Petra Hase