Rostock

Greifswalder Kita-Erzieher fordern von der Ministerpräsidentin, dass sie die Kitas schließt. Wie im Frühjahr soll es nur noch eine Notbetreuung geben – für Kinder, deren Eltern in den so genannten „systemrelevanten“ Berufen arbeiten.

Zugegeben: Bei den aktuellen Fallzahlen im Land darf man sich Sorgen machen – auch um die eigene Gesundheit. Und dennoch ist der Brief ein Schlag ins Gesicht vieler Eltern: Denn viele Eltern können nicht einfach daheim bleiben. Systemrelevant oder nicht: Sie müssen zur Arbeit gehen. Weil sie das Gehalt zum Leben brauchen – und weil auch Betriebe, die nicht systemrelevant sind, nicht einfach wochenlang die Arbeit einstellen können. Die Folgen für die gesamte Gesellschaft wären verheerend!

Gerade Erzieher sollten es besser wissen

Die allerwenigsten Eltern werden in diesen Tagen ihre Kinder in die Kita bringen, wenn es nicht wirklich sein muss. Und davon mal abgesehen: Corona-Ausbrüche in Kitas waren und sind in MV trotz allem bisher eine absolute Ausnahme. Die allermeisten Eltern sind so verantwortungsvoll, dass sie sich an die Regeln halten, um sich und ihre Kinder und somit auch die Kitas zu schützen. Das dürfte sich über die Festtage nicht plötzlich grundlegend ändern.

Gerade die Erzieher sollten außerdem wissen, wie wichtig es für die Jüngsten ist, nicht wochenlang allein mit Mama und Papa zu Hause bleiben müssen. Wie sehr Kinder die Gemeinschaft und die Gesellschaft brauchen – zum Wachsen, zum Lernen. Auch in der Pandemie!

Von Andreas Meyer