Greifswald

Heftiger Widerspruch gegen Manuela Schwesig ( SPD) von Greifswalder Erziehern: Elisabeth Wernicke (32) wirft der Ministerpräsidentin vor, auf dem Rücken von Erziehern Politik zu machen. „Ich fühle mich von der Ministerpräsidentin abgewatscht und völlig gering geschätzt“, sagt die Mitarbeiterin der Kita „Arche Noah“.

„Sie zeigt den Wählern, dass sie sich für Eltern einsetzt und bekommt dafür wahrscheinlich bei der nächsten Wahl den Dank. Aber was sie den Erziehern mit ihrer Aussage antut, tut weh. Als wären wir in den Augen von Manuela Schwesig reine Dienstleister und keine Menschen, die sich auch um ihre Kinder und Eltern sorgen“, sagt die Erzieherin der Kita „Arche Noah“.

Anzeige

Schwesig kritisiert Greifswalder Kita

Hintergrund ist eine zunächst angekündigte Schließung der Kitas der Kreisdiakonischen Kita gGmbh, zu der insgesamt neun Einrichtungen in Greifswald, Lühmannsdorf, Hanshagen, Anklam, Loissin, Görmin und Strasburg mit rund 600 Kindern gehören. Das widersprach dem Beschluss des Landes, auch im harten Lockdown alle Kitas offen zu halten. So sollten möglichst viele der rund 100 Erzieher vor den Weihnachtstagen die Chance bekommen, sich in Quarantäne zu begeben.

„Wir müssen Kontakte minimieren, damit auch ältere Menschen geschützt sind, mit denen Erzieher, die ihre Familien sehen, feiern“, so Britta Heinrich (52), Geschäftsführerin der Kreisdiakonischen Kita gGmbH, einem Unternehmen des Kreisdiakonischen Werks (KDW). In einer Elterninformation hieß es, dass ab Donnerstag, 17. 12., die Türen geschlossen bleiben. Kurze Zeit später habe man klargestellt, dass eine Betreuung für die Kinder stattfinde, die darauf angewiesen sind, sagt Heinrich.

Betriebsferien regulär ab 21. Dezember

Die Idee war, Kinder aus Kitas, in denen möglicherweise nur wenige Kinder eine Betreuung brauchen, in einem anderen Haus unterzubringen. „Das wäre nur nach einer Einzelfallprüfung und den entsprechenden Absprachen geschehen“, so Heinrich. Offen bleiben nun die Einrichtungen „Arche Noah“, „Hand in Hand“ und „Feuersteinchen“ Greifswald, Lühmannsdorf und Anklam. In allen anderen Kitas gebe es keinen Betreuungsbedarf, so Heinrich. Ab dem 21. Dezember habe der Großteil der KDW-Kitas regulär Betriebsferien.

Schwesig hatte nach einem entsprechenden Bericht über die Schließung in der OZ reagiert. „Aber die Kitas und Schulen müssen für die Kinder offen bleiben, bei denen eine Betreuung nicht sichergestellt ist – und zwar in den ursprünglichen Gruppen. Es ist völlig verantwortungslos, jetzt Gruppen neu zusammenzusetzen. Das erhöht die Gefahr der Verbreitung von Infektionen“, erklärte sie.

Lesen Sie auch:

Erzieher leiden unter Mehrbelastung in der Coronakrise

Der Vorwurf der Verantwortungslosigkeit stoße ihr sauer auf, sagt Elisabeth Wernicke. Sie laufe nach den Herausforderungen der vergangenen Monate teilweise auf Notstrom. Sie arbeite mehr Stunden, weil getrennte Gruppen mehr Organisation und die Kinder mehr Aufmerksamkeit brauchen würden. Vor- und Nachbereitungsaufgaben nehme sie mit nach Hause. Weil Eltern das Gebäude der Kita nicht betreten dürfen, solle in der Abholzeit stets ein Erzieher am Eingang präsent sein, um Unruhe und ständige Raumwechsel zu vermeiden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir versuchen, den Kindern ein tolles Angebot zu machen und geben ihnen Liebe und wir machen das gerne. Aber ich gebe hier so viel, dass ich abends ausgelaugt bin. Und für meine Kinder habe ich dann nicht mehr so viel Kraft, wie ich es mir wünschen würde“, bedauert die Mutter zweier Kinder.

Von Christopher Gottschalk