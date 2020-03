Kitas und Schulen dicht: Keine vorgezogenen Baumaßnahmen in Greifswald

Greifswald

Die Stadtverwaltung hat dem Vorstoß der CDU-Fraktion, Sanierungsleistungen in den Kitas und Schulen wegen der Corona-Krise vorzuziehen, eine Absage erteilt. Begründet wird dies mit den laufenden Maßnahmen.

Im Moment betreue die Hochbauabteilung noch laufende Bauarbeiten, wie das Stadtarchiv, das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie, die Kitas Marschak und Zwergenland, die Arndt-Schule sowie die Außenanlagen der Fischerschule. „Wir sind froh, dass diese Baustellen weiterlaufen. Die Betriebe sind vor Ort, allerdings aufgrund der Krise auch nicht vollständig“, sagte der Abteilungsleiter für Hochbau, Jan-Peter Manske.

CDU : Maßnahmen würden Handwerk in Corona-Krise helfen

Die CDU hatte die Stadtverwaltung am Montag aufgefordert, zu prüfen, welche Sanierungsmaßnahmen in den wegen der Corona-Krise geschlossenen Kitas und Schulen vorgezogen werden könnten. Mit dieser Maßnahme könnten zudem heimische Handwerksbetriebe unterstützt werden, die jetzt wegen der Corona-Pandemie keine Aufträge mehr erhalten, argumentierte Fraktionschef Axel Hochschild.

Die Stadtverwaltung führt nun mehrere Gründe an, warum vorgezogene Bauarbeiten nicht möglich sind. So arbeite das Immobilienverwaltungsamt nur eingeschränkt, weil Eltern wegen der Kinderbetreuung zu Hause sind oder im Homeoffice arbeiten. Zudem stünden die Schulen und Kitas ja nicht grundsätzlich leer, weil in den Einrichtungen auch die Notfallbetreuung abgesichert wird.

Haushalt nicht genehmigt

Als weiteren Hinderungsgrund führt die Verwaltung an, dass die Stadt derzeit noch keinen genehmigten Haushalt für 2020 hat. „Damit befinden wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung. Noch nicht begonnene Projekte können deshalb nicht gestartet werden“, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Zudem müssten für neue Aufträge Ausschreibungen vorbereitet und Angebote eingeholt werden. „In der derzeitigen Situation ist allerdings eher ungewiss, ob Firmen tatsächlich in der Lage sind, Angebote abzugeben und neue Aufträge abzuarbeiten.“

In einigen Schulen laufen dennoch Bauarbeiten, wie in der Arndt-Schule. Dort könnten die Bauarbeiten so fortgeführt werden, ohne dass diese durch den Unterricht eingeschränkt werden. Auch an der Krull-Schule werden derzeit Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten ausgeführt, die normalerweise nur am Nachmittag nach der Schulzeit hätten stattfinden können. „Wir als Stadtverwaltung legen im Moment den Fokus klar auf die Umsetzung der laufenden Bauvorhaben“, so Reimann. Auch damit werde der regionalen Wirtschaft geholfen.

Von Martina Rathke