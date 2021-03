Klärschlamm in Vorpommern: Zweckverband setzt auf Innovation

Diedrichshagen/Greifswald

Die Zeiten, als Klärschlamm ein bei Landwirten gefragter Dünger war, sind lange vorbei. Enthaltene Schwermetalle, Arzneimittel, Krankheitserreger oder Mikroplastik dürfen nicht mehr auf die Felder gelangen. Die Grenzwerte für die Verwendung als Dünger sind niedrig, geeignete Flächen rar. Für den Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste (ZWAB) ist das ein großes Problem. Er ist für die Ämter Landhagen, Lubmin, Züssow und Teile von Peenetal/Loitz zuständig.

Klärschlamm aus Lubmin überschreitet Grenzwerte

„Nur rund 500 Tonnen jährlich können landwirtschaftlich verwertet werden“, erläutert der Technische Leiter Jens Steinfurth. Sie stammen aus Gruppenkläranlagen. Die 12 000 Tonnen des Klärwerks Lubmin werden dagegen wegen Überschreitung von Grenzwerten verbrannt.

Neben Lubmin gibt es 24 kleinere Klärwerke des ZWAB, das kleinste entsorgt die Abwässer von 100 Menschen. Der Schlamm wird zum Beispiel in Kohlekraftwerken oder Hausmüllverbrennungsanlagen verbrannt.

ZWAB baut Zwischenlager in Lubmin

Da der Preis für die Entsorgung von Klärschlamm stark schwankt, will der ZWAB in Lubmin ein Zwischenlager bauen. In Greifswald passierte das 2020 in Ladebow. Die erwartete Ersparnis soll die Gebühren stabilisieren helfen. „Die Verbandsversammlung hat 750 000 Euro für den Bau bewilligt“, informiert Betriebsleiter René Stockmann. Etwa 1000 Tonnen des auf bis auf rund 25 Prozent entwässerten Klärschlamms können hier gelagert werden. „Das ist auch für die Verwertung als Dünger besser, weil der Klärschlamm an Feldern nur noch maximal eine Woche gelagert werden darf“, so Steinfurth.

Um das Trinkwasser zu schützen, muss künftig der Phosphor aus dem Klärschlamm entfernt werden. Die Größeren der Branche (mehr als 50 000 sogenannte Einwohnergleichwerte/EGW, berechnet auf Grundlage des Anfalls für Bürger, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft) sollen bis Ende 2023 dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) ihren Plan dafür mitteilen. Der ZWAB muss das bei 30 000 EGW im Gegensatz zu Greifswald noch nicht, will aber bei Maßnahmen zum Schutz von Trinkwasser und Umwelt nicht abseits stehen.

Innovativ: Aktivkohle und Dünger aus Klärschlamm

Der ZWAB setzt wie die Hansestadt auf das innovative Verfahren der Firma HTCycle, die in Relzow eine Pilotanlage betreibt. „HTC“ steht für „Hydrothermale Karbonisierung“. In wenigen Stunden wird die Bildung der Braunkohle nachgeahmt. Die entstehende Biokohle soll als Aktivkohle vermarktet werden. In der Kohle zunächst noch gespeicherte Phosphorverbindungen werden in speziellen Verfahren entzogen. Sie sind als Dünger geeignet.

Klärschlamm in Rostock: Recycling-Verein fordert Umweltprüfung vom Land

Stralsunder wollen lieber verbrennen

Für den Bau einer großen HTC-Anlage haben sich Entsorger im Osten von MV zusammengetan. „Nach jetzigem Stand soll sie in Wolgast gebaut werden“, so Steinfurth.

Wohin mit den Abwasser-Resten?

Alternative zu HTC sind Monoverbrennungsanlagen, die nur Klärschlamm verfeuern und in denen der Phosphor aus der Asche gewonnen wird. In anderen Bundesländer gibt es diese schon. Eine Anlage für bis zu 100 000 Tonnen plant die 2012 gegründete Klärschlammkooperation MV GmbH. Gesellschafter sind überwiegend Abwasserentsorger in Mecklenburg, aber auch die Stralsunder Rewa. In Stavenhagen soll 2022 die Anlage einer privaten Müllentsorgerfirma für 160 000 Tonnen den Probebetrieb aufnehmen.

