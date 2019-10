Klampfisk: Greifswalds älteste Nachwuchsband

Greifswald

Es hat etwas von Lagerfeuerstimmung, wenn Christine Saam und Rolf Kuder mit ihren Händen über die Gitarrensaiten gleiten. Doch wer genau hinhört, merkt schnell, dass ihre Lieder inhaltlich nicht die heile und unbeschwerte Welt wiedergeben, die abends am Feuer herrscht. Mit einprägsamen Melodien üben sie in ihren Texten Kritik. Kritik an überflüssigem Konsum, an dem Trubel um soziale Medien und an politischen Heucheleien.

Konzertpremiere für Klampfisk bei der Kulturnacht

Vor fünf Monaten verlegte das Duo Klampfisk ihren Arbeits- und Musikalltag von Würzburg nach Greifswald. Gründe dafür gab es viele, sagen sie. Würzburg sei musikalisch weiterhin sehr geprägt von damals stationierten US-Truppen. Blues- und Partycoverbands gehören bei Volksfesten zum festen Repertoire, sagt Rolf Kuder, der sich den Künstlernamen Pit Paulson gegeben hat. „Unsere Texte sind anspruchsvoller. Daher waren Auftritte für uns dort schwieriger.“

Von Greifswald erhoffen sie sich nun mehr Konzertmöglichkeiten, um bald von der Musik leben zu können. Noch ist das nicht der Fall. Christine Saam arbeitet Vollzeit, ihr Mann bekommt Rente. Obwohl der 66-jährige das Wort „Akquise“ nur ungern in den Mund nimmt: In der Hansestadt ging es erst einmal ans „Klinkenputzen“, wie Kuder sagt. Mit Erfolg. Während der Kulturnacht feierte das Duo Premiere und trat zum ersten Mal in Greifswald beim Stand von Radio 98.1 auf. Ein tolles Gefühl, erinnert sich Christine Saam, „obwohl es so kalt war, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Gitarre zu spielen“. Am Sonnabend tritt das Duo in der Brasserie Hermann auf, am 13. Dezember ist ein Konzert im Koeppenhaus geplant.

Album „Wichtiger Wicht“ in Eigenregie produziert

Vor 17 Jahren lernte sich das Paar kennen und lieben. Zu diesem Zeitpunkt startete auch das gemeinsame Projekt Klampfisk. Während Christine Saam die Texte schreibt, kümmert sich ihr Mann um die technischen Angelegenheiten. Manchmal, sagt Saam, fallen ihr die Themen für die Songs schon vor dem Frühstück ein. Dann braucht es auch nur wenig Zeit, bis die Texte stehen. „Ich habe ihr auch immer gesagt, dass sie sich nicht aufregen soll, sondern Lieder daraus machen soll“, sagt ihr Mann und lacht.

In ihrer Maisonettewohnung, die sie vor zwei Monaten bezogen haben, nutzen sie die obere Etage als Proberaum und Aufnahmestudio. Auf ihrem Album „Wichtiger Wicht“ sind elf Songs zu finden. Über 600 CDs haben sie in Eigenregie produziert, die für zehn Euro auf ihrer Homepage angeboten werden, aber auch in der Rats- und Universitätsbuchhandlung in der Innenstadt ausliegen, was Rolf Kuder noch immer zum Lächeln bringt.

Dass es für keine Band einfach ist, den Lebensunterhalt mit Musik zu bestreiten, wissen die beiden. „Aber ich habe etwas gefunden, das ich für mein restliches Leben weitermachen will“, sagt Christine Saam alias Støne Carlsdottir. Ihre zweite Lebenshälfte gehöre der Musik. Schon in der ersten brachte sie sich in ihrer Jugend selbst das Gitarrespielen bei. Ihr Großvater, zu dem sie eine enge Bindung hatte, zeigte ihr auch, wie man Mundharmonika spielt.

Rolf Kuder musiziert seit über 50 Jahren mit Gitarre und Bass. Singen sei nichts für ihn: „Wenn dann nur, wenn ich betrunken bin“, scherzt der Musiker. Was er früher beruflich gemacht hat, will er nicht verraten. Nur so viel: „Ich habe mehrere Jahre in Peking gelebt und auch sonst viel von der Welt gesehen.“ Großstädte sind nun nichts mehr für ihn. Greifswald habe die perfekte Größe.

