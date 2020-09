Klavierklänge in Greifswalds Klosterscheune

Greifswald

Martin James Bartlett reiste extra aus London an, um mehr als 100 Gäste (in zwei Durchgängen) in der Klosterscheune in Eldena mit klassischen Klavierklängen zu verzaubern. Bartlett gehört zur Jungen Elite und spielte gestern im Rahmen der Festspiele MV in Greifswald. Die Klosterscheune war bis auf den letzten Platz besetzt. Aufgrund der Corona-Hygieneauflagen dürfen weit weniger Personen zuhören als sonst üblich. Damit während des Konzerts der Mund-Nasenschutz abgenommen werden darf, wird der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Plätzen streng eingehalten.

Ursprünglich war das Konzert in der Aula der Universität Greifswald geplant. „Weil das nicht möglich war, haben wir einen alternativen Veranstaltungsort gesucht. Das Interesse an allen Konzerten ist groß. Die Menschen sind dankbar, dass sie endlich wieder Kultur und Musik erleben können“, sagt Veranstaltungsleiterin Juliane Gröger.

Von OZ