Greifswald

Zu welcher Uhrzeit sie geboren wurde, wird sich Ida Kerstin Carola Hoffmann sehr leicht merken können: um 11.11 Uhr. Ihr Geburtsdatum ist zwar nicht der 11.11., aber fast wäre es der 8.8. geworden. Denn Klein-Ida kam am 7. August mit einer Größe von 56 Zentimetern und einem Gewicht von 3915 Gramm zur Welt – und war damit eines von 19 Kindern, die vergangene Woche in der Greifswalder Universitätsklinik das Licht der Welt erblickten.

Willkommen, Milian , Jonte und Fritz Otto !

Den Auftakt machten am 5. August Elien Dager (Geburtszeit: 14.15 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 4030 Gramm) und Milian Lembke (17.32 Uhr, 54 cm, 4015 g). Beide sind künftig in Greifswald zu Hause – genau wie Heidi Krause, die am 6. August um 2.23 Uhr mit 54 Zentimetern Länge und 3040 Gramm geboren wurde. Die kleine Frida (22.16 Uhr, 50 cm, 3530 g), die ebenfalls am 6. August Geburtstag hat, wohnt dagegen künftig in Diedrichshagen. Am 7. August feiern neben Ida Kerstin Carola Hoffmann auch Jonte Breede (4.10 Uhr, 50 cm, 3480 g) aus Loissin und Fritz Otto Böhme (4.38 Uhr, 49 cm, 2945 g) aus Züssow ihre Geburtstage.

Zweimal der 8.8. und ein Leichtgewicht

Der 8.8.2019 ist für die Familien von Ariana Pour Akbarishamami und Nora Cierpinski ein besonderer Tag. Beide wurden nämlich an jenem Donnerstag geboren – die Greifswalderin Ariana (54 cm, 3670 g) um 12.06 Uhr und die Wolgasterin Nora (44 cm2460 g) um 20.39 Uhr. Einen Tag später – um 7.47 Uhr – zur Welt kam Jannes Schmidt aus Neu Kosenow zur Welt. Er maß 46 Zentimeter und war mit 1970 Gramm ein Leichtgewicht. Am 10. August um 8.16 Uhr machte Lukas Christoph Drese (50 cm, 3380 g) seinen ersten Atemzug. Echte Sonntagskinder sind unterdessen Paul Heuer aus Greifswald (9.54 Uhr, 50 cm, 3390 g), Damon-Dean Beth (18.11 Uhr, 50 cm, 3220 g) aus Greifswald und Jakob Schleginski (18.55 Uhr, 54 cm, 3960 g) aus Niepars. Sie wurden am 11. August in der Greifswalder Uni-Medizin geboren.

Alles Gute für alle Familien!

Wir wünschen allen Neugeborenen und ihren Familien alles Gute und viel Glück im Leben – selbstverständlich auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden möchten.

Von Thomas Pult