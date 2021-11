Klein Jasedow

Florian Woll liegt die handwerkliche Arbeit. Sicher wurde er auch als Schüler der Greifswalder Waldorfschule schon früh entsprechend geprägt. Hinzu kam das Leben in der Natur in und um Klein Jasedow im Lassaner Winkel, wo er ab 2005 im Gutshaus wohnte. „Fußballspielen, Fahrradfahren, in Bäumen klettern – das war meine Kindheit in dem kleinen Dorf“, erzählt der gebürtige Demminer.

Der inzwischen 26-Jährige bevorzugt zudem das Küstenflair: „Ursprünglich wollte ich Zimmerer werden, schwenkte aber dann auf Bootsbauer um.“ Die erste Hälfte seiner Ausbildung absolvierte Florian Woll ab 2018 in der Firma Boot-Workshop von Bootsbaumeisterin Ursula Latus in Peenemünde. „Hier“, so berichtet er, „bauten wir Kanus und Kajaks und nahmen Reparaturen an Holzbooten vor.“ 2020 wechselte er zum Old Ship Service von Bootsbaumeister Karsten Burwitz im Museumshafen Greifswald. Hier am Ryck widmete er sich ab 2020 Haikuttern, Seefahrtskreuzern, alten Fischkuttern, Holzyachten und Jollen.

Ende August war Gesellenprüfung

Florian Woll: „Ich mag einfach die Arbeit mit dem natürlichen Werkstoff Holz.“ Quelle: privat

„Ich mag einfach die Arbeit mit dem natürlichen Werkstoff Holz“, schildert der junge Mann. Nun hieß es täglich: Planken wechseln, Spanten tauschen, am Deck Restaurierungsarbeiten ausführen, Innenausbauten vornehmen. „Im letzten Dreivierteljahr meiner Lehre war ich mit einem 15er-Jollenkreuzer, etwa Baujahr 1960, beschäftigt. Das ganze Unterwasserschiff musste erneuert, sprich Planken und Spanten getauscht werden – ein komplettes Refit also. Das hat viel Spaß gemacht.“ Die theoretische Ausbildung und die Belegung diverser Lehrgänge erfolgte in Regie der Landesberufsschule für Bootsbauer auf der Halbinsel Priwall bei Travemünde.

Die Begeisterung für diesen traditionellen Beruf schlug sich auch in den Noten für Florian nieder, der seine Lehre mit Bravour abschloss. Ende August war Gesellenprüfung. Die Handelskammer Schwerin kürte ihn im Oktober im Ausbildungsberuf Bootsbauer zum Landessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Und schließlich wurde er vom Deutschen Boots- und Schiffbauerverband sogar zum 1. Bundessieger im Jahr 2021 im Bootsbauer-Handwerk ernannt, worauf unter anderem seine Mutter Angela Woll und sein Stiefvater Karl Valta sehr stolz sind.

Wellenreiten auf dem Atlantik

Zurzeit ist chillen angesagt – Florian brach im Herbst zu einer Tour durch Westeuropa auf. Ein alter Mercedes-Bus, der ihn bis zur portugiesischen Atlantikküste brachte, dient ihm als Wohnmobil. „Die Küche mit Backofen, fließendem Wasser und so weiter habe ich selbst ausgebaut“, erklärt er. Auf sich allein gestellt, durchquerte er das Baskenland, genoss die Aussicht über den Golf von Biskaya, durchfuhr Galicien, schnupperte Meeresluft in Huelva am Golf von Cádiz, ritt an der Westküste Portugals auf den Atlantikwellen. Momentan ist er auf der Rückreise und macht am Mittelmeer im spanischen Marbella Station.

Aktuell ist der Klein Jasedower mit seinem zum Wohnmobil ausgebauten blauen Mercedes-Bus auf Westeuropatour. Das Bild zeigt den Bus in der spanischen Küstenregion nahe Huelva am Atlantik. Quelle: privat

Florian Woll hat schon so einiges erlebt. In Neuseeland hat er sich als Kellner und Putzkraft im Vier-Sterne-Hotel „Karikari Estate“ im Fare-North-Distrikt verdingt. Anschließend arbeitete er drei Jahre lang am Weißen Berg in Lütow auf Usedom als Surflehrer. Auch als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) im Fahrdienst beim DRK in Greifswald und als Betreuer eines behinderten Jungen in der Johanna-Odebrecht-Stiftung sammelte er Lebenserfahrung.

Nun soll es demnächst im Old Ship Service im Greifswalder Museumshafen beruflich weitergehen, wo ab 1. Januar 2022 sein Arbeitsvertrag läuft. „Der Winter ist die Hauptsaison des Bootsbauers“, erklärt Geselle Florian Woll. „In dieser Saison will ich mich zum Beispiel der Kajüte und dem Innenausbau des erwähnten 15-er Jollenkreuzers widmen. Danach ist das Boot, das einer an der Havel lebenden Familie gehört, wieder tipptopp fertig.“

Von Tom Schröter