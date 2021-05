Klein Zastrow bei Greifswald: Einbrecher stehlen mehrere Tausend Euro

Klein Zastrow/Greifswald

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Klein Zastrow bei Greifswald ein und entwendeten neben einen Fernseher, vier Angelrollen und mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Der Geschädigte hatte das Haus am Donnerstag gegen 16 Uhr verlassen und war am erst am Freitag wieder zurückgekommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ