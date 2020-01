Kleinbusse bei Autodieben beliebt: Auch VW T5 des Vorpommern-Landrats ist weg

Loitz

Schreck in der Morgenstunde im Hause des vorpommerschen Landrats Michael Sack. Als seine Frau Christina am frühen Donnerstag wie immer mit dem Familienauto zur Arbeit aufbrechen wollte, war der Kleinbus vom Parkplatz verschwunden.

„Ich konnte es nicht recht glauben und meinte zu ihr: ‚Wahrscheinlich ist nur der Akku der Fernbedienung leer. Deshalb reagieren die Scheinwerfer auf das Signal nicht und du findest im Dunkeln das Auto nur nicht‘“, erzählt der CDU-Politiker auf OZ-Nachfrage.

Doch die Realität sah anders aus: Der T5, ein Fahrzeug der Marke Volkswagen, war tatsächlich verschwunden. „Noch am Abend zuvor, als ich gegen 21 Uhr nach Hause kam, hatte ich es auf dem Parkplatz gesehen“, berichtet Michael Sack. Ein öffentlicher Parkplatz, den die Familie bisweilen regelmäßig nutzt, da das eigene Grundstück eher klein sei.

„Das Fahren war schon ein tolles Lebensgefühl“

Ein schlechter Scherz eines Loitzer Einwohners? Schließlich weiß wohl jeder in der 4200-Seelen-Kleinstadt, dass der ehemalige Bürgermeister und jetzige Landrat von Vorpommern-Greifswald mit seiner Familie in der Gartenstraße wohnt. Doch der Multivan mit dem Kennzeichen VG-MT 166 tauchte bislang nicht auf. Sacks erstatteten Anzeige bei der Polizei, die ihnen wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen des geliebten Fahrzeugs machte, dessen Wert mit rund 20 000 Euro beziffert wurde.

„Das Fahren in dem Kleinbus war schon ein tolles Lebensgefühl“, offenbart der 46-Jährige, der im Familienrat erst von der Anschaffung des Kleinbusses überzeugt werden musste. Doch mit dem Kauf des T5 vor etwa drei Jahren seien dessen Vorteile schnell zutage getreten: „Mit drei Kindern ist es auf Reisen sehr schön, mehr Platz im Auto zu haben“, erzählt Michael Sack.

Wie es nun weitergehe – mal schauen. Er selbst habe ja einen Dienstwagen, um zum Landratsamt nach Greifswald oder zu Terminen zu fahren. „Meine Frau muss erstmal laufen, arbeitet ja in Loitz“, sagt er schulterzuckend und ist gespannt, was die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Kleinbusse bei Dieben beliebt

Kleinbusse der Marke Volkswagen geraten häufig ins Visier von Dieben. In Vorpommern-Rügen ist im Januar ein VW T6 in der Gegend um Saal bei Ribnitz gestohlen worden – der Wert lag laut Polizei bei 45 000 Euro. Der Diebstahlversuch eines weiteren Multivans scheiterte. Ebenfalls im Januar wurde ein VW T6 in Dargun bei Demmin gestohlen. Der Wert auch hier 45 000 Euro.

Ähnliche Diebstahlshandlungen gab es 2019. „Im Mai wurde in Tutow ein T5 entwendet. Der Schaden betrug 10 000 Euro“, berichtet Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam, deren Einzugsbereich Vorpommern-Greifswald ist. Wie viele Fahrzeuge 2019 insgesamt im Landkreis gestohlen wurden, stehe derzeit noch nicht fest.

Am begehrtesten: VW Multivan und Toyota RAV 4

Laut Landeskriminalamt wurden 2018 in ganz MV 461 Kfz gestohlen, im Jahr zuvor waren es noch 600. Über den Verbleib der Fahrzeuge wollte sich Polizeisprecher Krosse auf OZ-Nachfrage nicht äußern. Das käme Spekulationen gleich, sagte er. Seine Kollegen in Schleswig-Holstein sehen das anders. Laut eines Ermittlers im Kreis Bad Segeberg, wo 2018 gut 100 Fahrzeuge gestohlen wurden, habe man es vorwiegend mit Tätern aus Osteuropa zu tun.

Am begehrtesten seien VW Multivan und Toyota RAV 4. Häufig würden die Autos schon aus dem Einflussbereich der deutschen Polizei gebracht, bevor der Eigentümer den Diebstahl überhaupt bemerke. Wenn die Fahrzeuge über die Grenze fahren, tauchten sie noch in keiner Fahndungsliste auf.

Zeugen, die im Falle des in Loitz gestohlenen Autos Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Greifswald unter 0 38 34 / 54 00 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

