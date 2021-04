Greifswald

Annika Eikenbusch und Nikolai Grimm hatten sich mit ihrem Garten an der Verlängerten Scharnhorststraße ein kleines Paradies geschaffen: Aus Brachland Beete gemacht, eine reparaturfällige Laube erneuert. „Wir haben diesen Garten ins Herz geschlossen“, sagt die 26-jährige Eikenbusch. Darauf muss das Paar bald verzichten. Spätestens im November müssen sie raus: Dann beginnen Bauarbeiten für das neue Schulzentrum auf dem gegenüberliegenden Areal am Ellernholzteich.

Sechs Parzellen der Sparte „Fortschritt“ müssen für Bustaschen, Parkplätze und eine Wendeschleife weg. Das kündigte die Stadt bereits Ende 2020 an, doch Eikenbusch hoffte, den Garten ein Jahr länger nutzen zu können. Sie schrieb Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im November an und wollte wissen, ob man ins Gespräch kommen könnte.

Annika Eikenbusch (rechts) und Nikolai Grimm genießen ein Eis in ihrem Garten an der Scharnhorststraße. Quelle: Nikolai Grimm

Kein Gespräch nach Monaten

Fassbinder sagte schriftlich ein Gespräch mit Vertretern der Stadtverwaltung im Rathaus zu. „Das wurde im Januar aufgrund der Coronalage abgesagt. Ein angekündigter Nachholtermin ist bis heute nicht zustande gekommen. Wir befürworten den Bau der Schule insgesamt und verstehen auch, dass die Kleingärten letztlich wegfallen müssen. Die mangelnde Kommunikation - gerade mit einem grünen Bürgermeister - finde ich jedoch schade“, sagt Annika Eikenbusch.

Kleingärten müssen weg

Eikenbusch konnte ihre Fragen zu Bauarbeiten und Planungen nicht wie erhofft im Stadtparlament einbringen, weil die Bürgerschaft am 12. April corona-bedingt ausfiel. Inzwischen ist klar: Die sechs Parzellen müssen weichen, weil zum Ende des Jahres für den Schulneubau notwendige Anschlüsse in den Boden gebracht werden müssen, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU) auf OZ-Nachfrage. „Die Verlängerung der Pachtverträge ist deswegen nicht möglich.“ Im Februar war der Antrag der CDU in der Bürgerschaft gescheitert, weitere Optionen zu prüfen, um die Kleingärten zu erhalten.

Stadt zählt Entschädigung

Die Stadt trage sämtliche Beräumungskosten der Kleingärtner und zahle eine Entschädigung auf Grundlage des Schätzprotokolls, ergänzt Andrea Reimann, städtische Pressesprecherin. Die werde allerdings geringer ausfallen als die mittlerweile angefallenen Kosten, schätzt Eikenbusch ein. Zum Gespräch könnte es auch nach der langen Wartezeit noch kommen: „Wir beraten gerade in der Verwaltung, wie eine Vorstellung der Planungen für das Gebiet mit den Kleingärtnern erfolgen kann“, so Reimann.

Von Christopher Gottschalk