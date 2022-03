Greifswald

Tiefe Schlaglöcher prägen die Sandfuhr, die bei Niederschlag zur Pfützenlandschaft mutiert. Autofahrer kurven auf diesem unbefestigten, etwa 600 Meter langen Weg südlich der Schönwalder Landstraße im Slalom um die vielen Senken herum. Nur nicht durchfahren, es könnte die Ölwanne kosten! Passanten versuchen, trockenen Fußes zu ihrem Ziel zu gelangen. Und Radfahrer achten darauf, von vorbeifahrenden Fahrzeugen nicht mit Schlamm bespritzt zu werden.

Der öffentliche Weg, der zu den drei Gartensparten „Einigkeit“, „Koppelberg“ und „Klein Schönwalde“ mit ihren insgesamt über 320 Parzellen führt, hat schon bessere Zeiten gesehen. „Bis vor fünf Jahren hat die Hansestadt die Sandfuhr regelmäßig ausgebessert“, berichtet Manfred Lichy, Vorsitzender der Sparte Einigkeit. Da sich der Weg jedoch nicht im Eigentum der Stadt befindet, stellte sie die Ausbesserungsarbeiten schließlich ein. Zuvor lief die Instandsetzung quasi unter dem Motto „good will“. Doch wer ist stattdessen Eigentümer und somit für den Zustand der vielgenutzten Achse verantwortlich?

Pacht nur für Gärten, nicht für Wege

„Die Gärten und Wege befinden sich zu großen Teilen auf Land der Universität Greifswald und zu einem kleinen Teil auf Kirchenland. Vor vielen Jahren hat der Kreisverband der Gartenfreunde einen Generalpachtvertrag mit den Besitzern geschlossen“, berichtet Manfred Lichy. Das Problem daran: Die Sandfuhr ist zwar Teil der über zehn Hektar großen Pachtfläche und damit Bestandteil des Generalpachtvertrages. Die drei Sparten zahlen zusammen pro Jahr weit über 10 000 Euro Pacht. „Wir zahlen aber nur Pacht für unsere Gärten und nicht für die Wege“, verdeutlicht Lichy. Müssten dann nicht Universität und Kirche die Zufahrten, zu denen neben der Sandfuhr auch noch ein viel benutzter Weg östlich der Gartensparten gehört, instand setzen?

Flächen wurden der Uni geordnet

„Ein schwieriges Thema“, kommentiert Universitätssprecher Jan Messerschmidt auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG und versichert, dass der Uni das Problem mit den Wegen bekannt sei. Sowohl die Sandfuhr als auch weitere Wege im Bereich der Gartensparten „sind Bestandteil der körperschaftseigenen Flurstücke“, bestätigt er Lichys Aussage. Die Flächenanteile seien der Universität im Zusammenhang mit der Restitution Ende der 1990er-Jahre bis in die 2000er-Jahre zugeordnet worden. Und es sei auch richtig, dass sämtliche körperschaftseigenen Kleingartenspartenflächen im Jahr 2006 im Rahmen eines Generalpachtvertrages mit dem Kreisverband der Gartenfreunde e.V. gebündelt wurden. „Derartige Wegeflächen sind somit Bestandteil dieses Generalpachtvertrages, blieben bei der Pachtpreisbemessung größtenteils unberücksichtigt. Die Zuständigkeit liegt daher beim Kreisverband der Gartenfreunde e.V. Greifswald“, sagt Jan Messerschmidt.

Der Pommersche Evangelische Kirchenkreis, der als betroffener Eigentümer ebenfalls von der OZ zu diesem Thema angefragt wurde, reagiert gar nicht. Eine Erfahrung, die auch der Kreisverband der Gartenfreunde machen musste. „Ich hatte der Kirche schon vor zwei Jahren einen Brief geschickt und keine Antwort erhalten“, berichtet Verbandsvorsitzende Kathrin Buchholz.

Hansestadt ist kein Eigentümer

Ist dieser Verband, dem über 60 Mitgliedsvereine in Greifswald und Umgebung angehören, denn nun aufgrund des Generalpachtvertrages für die Sanierung der Wege verantwortlich? Buchholz sieht das nicht so: „Der Generalpachtvertrag regelt, dass der Kreisverband und die Kleingärtner für die Verkehrssicherheit auf den Wegen zuständig sind“, sagt sie. Als Beispiel nennt sie die Pflicht, Bäume zu beschneiden, damit diese nicht zur Gefahr werden. „Aber das ist ja nicht das eigentliche Problem“, weiß auch Buchholz und fügt hinzu: „Ich kann das Leid der Kleingärtner nachvollziehen.“ Mehrfach habe sie in der Vergangenheit deshalb mit der Hansestadt gesprochen, um eine Verbesserung der Situation zu erzielen. Vergeblich. Die Stadt poche darauf, kein Eigentümer zu sein. Da sei es auch uninteressant, dass die Strecke nicht nur von den Kleingärtnern, sondern auch vielen anderen Erholungssuchenden und Einwohnern des nicht weit entfernten Ortsteils Klein Schönwalde (Gemeinde Weitenhagen) regelmäßig genutzt werde.

Kleingärtner leisten Arbeitseinsätze

Buchholz sagt aber auch: „Andere Gartensparten haben ebenfalls Probleme mit kaputten Wegen. Doch sie machen daraus keinen großen Aufriss, sondern reparieren sie in Eigenregie.“ Den Vorwurf will Manfred Lichy so nicht stehenlassen: „Wir als Verein haben uns auch gekümmert, haben die Sandfuhr mit schwerer Technik bei einem Arbeitseinsatz vor drei Jahren ausgebessert. Aber nach einem Vierteljahr war alles wie vorher. Die tiefen Pfützen waren wieder da“, erzählt der 71-jährige Vereinsvorsitzende.

Marcel Krukow, Vorsitzender der Sparte Klein Schönwalde, bestätigt dies: „Unser Verein hat erst im September 2021 zusammen mit dem Verein Koppelberg einen Arbeitseinsatz geleistet, um ein Stück des Weges wiederherzurichten. Doch davon ist nicht mehr viel zu sehen“, sagt der 36-Jährige.

Helfen könne deshalb nur eine richtige Instandsetzung, ist sich Roswitha Loschke, Hauptkassiererin im Verein Einigkeit, mit den beiden Männern einig. Deshalb habe sie sich um einen Kostenvoranschlag einer Firma gekümmert. Das Ergebnis war niederdrückend: „Wenn man nur das schlimmste Stück der Sandfuhr, das sind etwa 330 Meter, mit Betonrecycling auffüllen und eine Deckschicht aus Bitumenrecycling auftragen lässt, kostet das etwa 30 000 Euro“, berichtet Loschke. „Als Verein können wir diese Summe nicht stemmen“, konstatiert Manfred Lichy.

Runder Tisch mit allen Beteiligten

Er wünsche sich, dass einmal alle Beteiligten an einen Tisch kommen: „Die Stadt, der Kreisverband, Uni und Kirche, die Gartensparten und die Ortsteilvertretung. Wir müssen bei dem Problem endlich mal von der Stelle kommen. Und da sehe ich den Kreisverband ganz klar in der Pflicht“, so Lichy.

Ein Runder Tisch zum Thema Wegeerneuerung? „Das sollte möglich sein. Wir können das versuchen. Aber das Problem wird sich nicht so schnell lösen“, ist sich Kathrin Buchholz sicher. Ein anderer Gedanke wäre, „dass die Universität den Weg befestigt und die Kosten auf die Kleingärtner umlegt. Aber ob das den Vereinen gefallen wird, wage ich zu bezweifeln.“

Die Hansestadt, mit dem Konflikt konfrontiert, hat auch keine schnelle Lösung. „Aufgrund der Eigentumsverhältnisse gibt es aktuell keine städtischen Absichten für die Planung und den Bau dieser Verbindung oder für die Bereitstellung von städtischen Haushaltsmitteln“, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch wolle die Stadtverwaltung die OZ-Anfrage zum Anlass nehmen, in Gesprächen mit der Führungsspitze der Universität die Sache zu thematisieren.

Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt, begrüßt das sehr: „Die Gartenvereine haben unsere Unterstützung. Auch wenn die Stadt sagt, dass es nicht ihre Baustelle ist, ist es doch ihre Aufgabe, mit den Eigentümern eine Lösung zu erzielen“, findet er.

