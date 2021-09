Klimaaktionswoche: Das passiert kommende Woche in Greifswald

Greifswald

Ab Sonntag soll in Greifswald eine Klimaaktionswoche beginnen. Organisiert wird diese von der Klimaaktionsgruppe von Xtention Rebellion und Fridays for Future. In einer Erklärung heißt es von dem Organisationsteam, dass mit gesammelten Kräften sichtbar werden solle, dass es in Greifswald viele Menschen gibt, denen unser Planet und unsere Zukunft nicht egal seien. Zwischen dem 5. und 12. September sind dazu verschiedene Workshops, Infoveranstaltungen, Gesprächsrunden, Andachten, eine Tanzperformance und eine Pflanzaktion in der ganzen Stadt organisiert worden. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick:

Ab Sonntag: Moormalen, Klimacamp und Tanzperformance

Direkt am Sonntag wollen die Aktivisten Ernst machen und ein Klimacamp direkt am Greifswalder Mühlentor, dem Eingang zur Innenstadt, beziehen. Vorher soll bereits eine Tanzperformance am Landesmuseum die Aktionswoche gegen 12 Uhr eröffnen.

Ab 15 Uhr findet An der Bleiche, am Schöpfwerk ein Moormalen statt. Am Schöpfwerk soll das Moor mit der eigenen Kreativität eingefangen werden. Nach einer kurzen Einführung über Moore machen sich alle mit ihren (selbst mitgebrachten) Zeichen- oder Malsachen auf, um die Umgebung zu entdecken. Danach gibt es eine kleine Ausstellung der entstandenen Werke.

Bäume zum Abholen, Andacht und Gespräch

Ab Montag kann jeder selbst ganz leicht aktiv im Klimaschutz werden und einen Baum pflanzen. Bei „Mein Freund der Baum - und was er alles kann“ wird in einem thematischen Schaufenster in der Buchhandlung Scharfe, Lange Straße 68, erklärt, wieso Bäume so wichtig sind. Direkt neben der Buchhandlung können dann kleine Ableger von Baum und Blumen oder Beerensträuchern mitgenommen und eingepflanzt werden – aber nur solange der Vorrat reicht.

Am Dienstag, Donnerstag und am Freitag findet jeweils ab 12 Uhr die Andacht Kirche macht Klima im Greifswalder Dom statt. Am Nachmittag findet ab 16:30 Uhr ein Klimaspaziergang statt. Treffpunkt ist der Gedenkstein bei den Credner-Anlagen. Es gehe um Brennpunkte, Kipp-Punkte, Standpunkte, Ansatzpunkte und Wendepunkte, die an aufschlussreichen Orten in der Stadt vorgestellt und gemeinsam diskutiert werden könnten, heißt es in der Einladung. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, deswegen wird um Anmeldung unter greifswald@ccl-d.org gebeten.

Demo, Tauschbörse, Kaffee und Kuchen

Am Donnerstag laden die Organisatoren in die Begegnungsstätte des Pommerschen Diakonievereins. Dort findet ab 16 Uhr ein interaktiver Nachmittag zum Thema: Was weiß ich eigentlich über den Klimawandel und wie kann ich in Greifswald etwas zum Klimaschutz beitragen?

Am Freitag wird die lokale Ortsgruppe von Fridays for Future zu der traditionellen Demo einladen. Am Samstag findet dann noch eine Tauschbörse statt: World Wild Weste – Kleider und Ideentausch. Zwischen 15 und 18 Uhr können Gäste im IKUWO Kleider tauschen und Fakten und Gedankenanstöße zum Klimaschutz bei der Internetnutzung sammeln. Alle Veranstaltungen und Informationen gibt es unter klimaaktionswoche.org.

Von Philipp Schulz