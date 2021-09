Klimademo in Greifswald: Hier ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen

Greifswald

In der Innenstadt kann es am Freitag, 24. 09., zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, weil Fridays For Future zum Streik unter dem Motto „#AllefürsKlima“ aufruft. Die Gruppe fordert, dass die Erderwärmung mit geeigneten und schnellen Maßnahmen auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird, wie es im Klimaschutzabkommen von Paris steht. Die Demonstration startet um 14 Uhr am Mühlentor. Die Route führt über die Goethestraße, Bahnhofstraße, den Karl-Marx-Platz und die Lange Straße zurück zum Mühlentor.

600 Menschen erwartet

Die Veranstaltung ist bis 16 Uhr angemeldet. Das teilt der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit. Nach Angaben des Anmeldenden werden rund 600 Teilnehmende erwartet. Als Hilfsmittel wurden Megaphone, Lautsprecheranlage, Plakate, Transparente und Flugblätter angezeigt.

Der Landkreis als Versammlungsbehörde hat den Anmelder dazu verpflichtet, Rad- und Gehwege zu nutzen, so ein Sprecher des Kreises. Neben Greifswald werden ähnliche Aktionen in neun weiteren Städten in MV stattfinden, zudem gehen in ganz Deutschland und weiteren Ländern Menschen auf die Straße.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Keine Partei hat einen 1,5°C-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern. Dazu sind grundlegende strukturelle Veränderungen in progressiven Koalitionen notwendig. Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns Alle auf den Straßen wird sich nichts ändern“, sagt Aktivistin Gwendolin Lang in einer Mitteilung der Organisatoren.

Von OZ