Stadtwerke halten an Wärmestrategie fest: Chef warnt vor Regresszahlungen

Greifswald

Gut zwei Monate ist es her, als die Bürgerschaft mit knapper Mehrheit das Maßnahmenpaket für den Klimanotstand beschlossen hat. Sollten die Stadtwerke von dem vor einem Jahr mit dem Segen der Bürgerschaft eingeschlagenen Weg der „ Wärmestrategie 2020“ abweichen, um schneller als bislang den Anteil an „grüner“ Fernwärme zu erhöhen, kämen laut Stadtwerke-Chef Thomas Prauße auf den kommunalen Energieversorger hohe Regresszahlungen zu. Von den geplanten 24 Millionen schweren Investitionen seien bereits 13,3 Millionen Euro an Aufträgen ausgelöst worden, machte Prauße im Umweltausschuss deutlich. Hinzu kämen allein über einen Zeitraum von vier Jahren Ergebnisausfälle aus der Stromerzeugung in Höhe von 14 Millionen Euro. Dies hätte maßgebliche Auswirkungen auf die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und die Schwimmhalle, die aus diesen Mitteln jährlich mit 3,2 Millionen Euro querfinanziert werden, warnte Prauße.

Die „ Wärmestrategie 2020“, die den Pfad für die Fernwärmeversorgung bis 2035 vorgibt, basiert auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Die Stadtwerke wollen mit dem Bau einer innovativen KWK-Anlage (iKWK) neben dem herkömmlichen Energieträger Erdgas auch die Solarthermie nutzen. Der Anteil von Erneuerbaren Energien bei der Fernwärme werde damit sukzessive bis 2035 auf zehn Prozent erhöht, so Prauße. Dafür seien Gesamtinvestitionen von rund 60 Millionen Euro notwendig. In Greifswald werden 75 Prozent der Haushalte über Fernwärme beheizt.

Der Kommunalpolitikerin Monique Wölk, die für die SPD im Umweltausschuss sitzt, gehen die Zielstellungen nicht weit genug. „Ich erwarte von den Stadtwerken, dass sie weitere Vorschläge präsentieren“, so Wölk. Die Perspektive sei nicht so alternativlos wie von Prauße dargestellt. „Ich sehe nicht, dass wir einen Widerspruch haben zwischen der iKWK-Strategie und der Einbindung weiterer Wärmeprojekte wie Power to Heat (Windenergie) und Biomasse aus Palidukultur oder der Verwertung von Essensresten.“

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild konnte sich einen bissigen Kommentar nicht verkneifen. „Jetzt trifft Panik auf Realität“, sagte er. Die CDU-Fraktion hatte den mit der linken Bürgerschaftsmehrheit beschlossenen Klimanotstand und die damit verbundenen Forderungen an die Stadtwerke heftig kritisiert. „Unsere Fraktion vertraut den Fachleuten der Stadtwerke“, so Hochschild. Laut Prauße soll ab Frühjahr 2020 an der Wärmestrategie für den Zeitraum nach 2035 gearbeitet werden.

Von Martina Rathke