Rosskastanie, Buche, Eiche, Linde – heimische Bäume verschönern in Greifswald den Stadtwall und viele weitere Wege. Etwa 60 000 Bäume gibt es laut Angaben aus dem städtischen Tiefbau- und Grünflächenamt in Greifswald, davon über 40 000 an Verkehrsflächen. Doch das gewohnte Bild wird sich in Zukunft ändern müssen. Die heimischen Arten kommen schlechter mit dem Klimawandel zurecht, Extremwetter wie Winterkälte und trockene Sommer setzen ihnen stärker zu. Doch wenn es um Ersatzpflanzungen geht, befinden sich die verantwortlichen Stellen in einer Zwickmühle zwischen den ökologischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben.

Bei der Stadt Greifswald ist für den Aus- und Neubau von Grünanlagen Björn Treber verantwortlich. Er entscheidet mit darüber, welche Bäume die Stadtverwaltung ankauft, um sie anzupflanzen. Wenn Bäume gefällt werden, weil sie nicht mehr sicher sind oder weil neu gebaut wird, müssen neue Bäume gepflanzt werden. „Wir würden gerne auch Baumarten nutzen, die exotischer sind. Aber das ist in der Regel nicht zugelassen“, sagt der Fachmann.

Positive Beispiele in Greifswald

Laut Naturschutzgesetz sind bei Ersatzpflanzungen Bäume vorzuziehen, die einheimisch sind – sogar dann, wenn nicht einheimische Bäume gefällt und ersetzt werden. Das regelt neben dem Bundesnaturschutzgesetz ein Erlass des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Genehmigung für Ersatzpflanzungen erteilt die zuständige Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Sogenannte Klimabäume wie der japanische Schnurrbaum oder Gleditschienarten kämen besser mit dem Klima zurecht, sagt Gernot Hübner, Baumgutachter und Landschaftsarchitekt aus Weitenhagen und wären deshalb besser geeignet. „Auch in Greifswald brauchen wir kleinere, standortgerechte Bäume, wie sie zum Beispiel in der Stephanistraße gepflanzt wurden.“ Dort sei Weißbuche gepflanzt worden, die eine kleinere Krone hat und so weniger Platz einnimmt. Positive Beispiele sind aus seiner Sicht auch die Ginkgo-Baumreihe an der Jahnstraße bei der Scheele-Apotheke oder die Säulen-Hainbuchen entlang der Gützkower Straße von der Bahnhofstraße bis zum ehemaligen Bahnübergang.

Exotische Arten nur in Einzelfällen

Bei älteren Pflanzungen, die teils 100 Jahre her sind, müssten beispielsweise Linden stetig beschnitten werden, so Hübner. Das schade den Bäumen, die Totholz oder Pilzbefall entwickeln. Damit bei Ersatzpflanzungen die Klimabäume den Vorrang erhalten, müsse man als Baumgutachter gut argumentieren: „In Einzelfällen folgen die Naturschutzbehörden den Gutachten. Immerhin geht es jetzt darum, für die kommenden Jahrzehnte zu planen.“

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald halte es ebenfalls für sinnvoll, Pflanzungen durch exotische Baumarten zu ergänzen, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Dabei sollten verschiedene Baumarten gemeinsam gepflanzt werden, um Schädlingen eine geringe Angriffsfläche zu bieten. Auch müssten neue Bäume groß genug sein, um ausreichend Schadstoffe zu filtern, Schatten zu werfen und den Standort zu prägen. „Es sollten einzelne Bäume immer nach Standort und Schaderregerdruck gewählt werden“, sagt Froitzheim. Nur wenige Arten könnten gar nicht mehr gepflanzt werden; dazu zähle wahrscheinlich der Rotdorn, der stark von Pilzbefall betroffen ist.

Bäume kommen aus anderen Bundesländern

Die Bäume auf Greifswalds Straßen kommen selten direkt aus der Region: Als heimisch gelten Sorten aus dem norddeutschen Tiefland, das sich von Usedom über Hamburg und Bremen bis an die belgische und holländische Grenze zieht. In Schleswig-Holstein oder Niedersachsen und im Raum Hamburg befinden sich viele Baumschulen. Sie seien in der Regel besser auf Großbestellungen vorbereitet als regionale Anbieter aus Mecklenburg-Vorpommern, sagt Björn Treber von der Stadt Greifswald. Wann immer die Stadt neue Bäume braucht, beauftragt sie eine Gartenbaufirma. Die Firma kauft die Bäume bei den Baumschulen ein und kümmert sich um Anpflanzung und Pflege.

Kostensteigerungen bei beliebten Arten

Diese Kosten steigen: „Was zunimmt, sind die Preise bei der Bewässerung und der Pflege“, sagt Björn Treber. Die Mehrkosten, weil es seltener regnet und Trockenphasen länger dauern, hielten sich aber in Grenzen. Die Kosten für gern genutzte heimische Bäume wie Spitz-Ahorn, Birke, Weiß-Buche, Rot-Buche, Stiel-Eiche, Vogelbeere und Winterlinde seien bei den genannten Arten seit 2009 im Gesamtschnitt um 28 Prozent gestiegen, wie Gernot Hübner mitteilt. Sie bleiben dennoch gefragt.

